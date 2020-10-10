İran'da koronavirüsten 195 kişi daha hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten İran'da son 24 saatte 195 kişi daha hayatını kaybetti toplam sayı 28 bin 293'e yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, salgında son 24 saatte 195 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 875 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, virüs kaynaklı can kaybının 28 bin 293'e, vaka sayısının da 496 bin 253'e çıktığını aktardı.
Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 439'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşen sayısının ise 403 bin 950'ye ulaştığı bilgisini verdi.
Lari, bügüne kadar ülkede 4 milyon 284 bin 413 kişiye test yapıldığını kaydetti.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" veya "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.
Vaka sayılarındaki artış nedeniyle Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidilmişti.
- Kim açık açık tehdit etti: Nükleer gücü tamamıyla seferber ederiz
- İran'da koronavirüsten 195 kişi daha hayatını kaybetti
- Ermenistan'ın yalanını kendi Savunma Bakanlığı itiraf etti
- Ateşkes kararına rağmen haydut Ermenistan saldırılarını sürdürüyor
- Aliyev'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Olmasaydı, Ermenistan hedefine ulaşabilirdi
- Vatan savunması yapan Azerbaycan, haydut devlet Ermenistan'a ait tank birimini imha etti