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22 Ağustos 2020 Cumartesi 22:10:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2020 Cumartesi 22:10:00

İran'da koronavirüsten 164 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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İran'da yeni tip koronavirüsün tespit edildiği şubat ayından bu yana 164 sağlık çalışanı salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Sağlık Bakanı Said Nemeki, 22 Ağustos Doktorlar Günü dolayısıyla başkent Tahran'da düzenlenen törende gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ülkesi ve dünyadaki aşı çalışmalarıyla ilgili Nemeki, İran'daki aşı deneylerinin başarıyla geçtiğini ifade ederek, "Aşılar üzerinde çalışıyoruz ve aynı zamanda aşı satın almak için dünyanın her yerinden muteber şirketleri inceliyoruz. Bazılarına teklif verdik ancak belirli bir ülke dikkate alınmıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış en muteber aşıyı zamanında halka sunabilmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

"Bugüne kadar tıp camiasından 164 kişi şehit oldu"

KOVID-19 salgınıyla mücadele ederken yaşamını yitiren sağlık çalışanlarıyla ilgili de bilgi veren Nemeki, koronavirüsün ülkede tespit edildiği 19 Şubat'tan bu yana sağlık personelinin seferber olduğunu belirterek, "Bugüne kadar tıp camiasından 164 kişi şehit oldu" dedi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının "görev şehidi" sayılacağı bildirilmişti. Ülkede şu ana kadar KOVID-19 nedeniyle 20 bin 502 kişi hayatını kaybetti, virüsün bulaştığı kişi sayısı 360 bine yaklaştı.

Modern tıbbın temel taşlarını koyan, tıp, fizik ve felsefe gibi alanlarda eserlere imza atan, 11. yüzyılda yaşamış ünlü İslam alimlerinden İbn-i Sina'nın doğum günü kabul edilen 22 Ağustos, İran'da "Doktorlar Günü" olarak kutlanıyor.

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