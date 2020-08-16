İran'da koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 147 kişi daha hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Dünya diken üstünde. Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele sürerken ölüm haberleri de art arda gelmeye devam ediyor. İran'dan gelen son dakika bilgilere göre salgında son 24 saatte 147 kişi daha hayatını kaybetti, rakam 19 in 639'a yükseldi
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147 artarak 19 bin 639'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 147 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 133 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 19 bin 639'a, vaka sayısının da 343 bin 203'e çıktığını aktardı.
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 881'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 297 bin 486'ya ulaştığı bilgisini verdi.
Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 2 milyon 861 bin 825 olduğunu kaydetti.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
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