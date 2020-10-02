İran'da bir eyalette daha koronavirüs kısıtlamaları geri getiriliyor

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İran'da vakalarının yeniden artışa geçtiği Kazvin eyaletinde, kısıtlamaların yeniden hayata geçirileceği belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Kazvin Korona ile Mücadele Merkezi Başkan Yardımcısı Menuçehr Habibi, eyalette vaka sayılarının arttığını ifade etti.

Eyaletteki tüm eğitim kurumlarının bir hafta süre ile tatil edildiğini ve derslerin sanal ortamda yapılacağını bildiren Habibi, "Kazvin'de artan koronavirüs vakaları, bir hafta için kısıtlamaların yeniden uygulanmasına neden oldu." dedi.

Aynı zamanda Kazvin Vali Yardımcılığı görevini de yürüten Habibi, bu kapsamda eyaletteki üniversiteler, okullar, ilim havzaları, kurslar, kütüphaneler, ana okulları, kapalı yüzme havuzları, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, kuaförler ve güzellik salonları, spor salonları, hayvanat bahçeleri, kahvehaneler, kafeler ve lunaparkların bir hafta süre ile kapalı tutulacağını duyurdu.

Habibi, restoranların kısıtlı bir şekilde hizmet vereceğini, camilerde toplu ibadetlerin yapılmayacağını ve eyalette bu hafta cuma namazının da kılınmayacağını sözlerine ekledi.

ELBURZ EYALETİN'DE DE KISITLAMALAR GERİ DÖNMÜŞTÜ

Elburz Valisi Azizullah Şahbazi 26 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle bir hafta süreyle kısıtlamaların yeniden uygulanacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 24 Eylül'de Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Sağlık talimatlarına riayet edilmemesi ve toplumda yeni dalgalarla karşılaşmamız halinde bazı kısıtlamalar getirmek zorunda kalacağız." açıklamasında bulunmuştu.

Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi de Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle başkent Tahran'da da yeniden kısıtlamalara gidilebileceğini söylemişti.

Ülkede, dün itibarıyla salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 380'ya, vaka sayısı da 461 bin 44'e yükseldi.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VAKA SAYISI 35 MİLYON

Koronavirüs salgınında dünya genelinde tespit edilen toplam vaka sayısı 34 milyon 484 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 27 bin 654 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 34 milyon 484 bin 468'e çıkarken, virüs saptanan 25 milyon 674 bin 937 kişi sağlığına kavuştu. Öte yandan tedavisi devam eden 7 milyon 781 bin 877 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 494 bin 671 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 212 bin 660 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (6 milyon 394 bin 68), Brezilya (4 milyon 849 bin 229), Rusya (1 milyon 185 bin 231), Kolombiya (835 bin 339), Peru (818 bin 297), İspanya (778 bin 607), Arjantin (765 bin 2), Meksika (748 bin 315), Güney Afrika (676 bin 84), Fransa (577 bin 505), Şili (464 bin 750), İran (461 bin 44), İngiltere (460 bin 178), Irak (367 bin 474), Bangladeş (364 bin 987), Suudi Arabistan (335 bin 97), Türkiye (320 bin 70), İtalya (317 bin 409), Filipinler (314 bin 79) ve Pakistan (313 bin 431)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (144 bin 767), Hindistan (99 bin 804), Meksika (78 bin 78), İngiltere (42 bin 202), İtalya (35 bin 918), Peru (32 bin 535), Fransa (32 bin 19), İspanya (31 bin 973), İran (26 bin 380), Kolombiya (26 bin 196), Rusya (20 bin 891), Güney Afrika (16 bin 866), Arjantin (20 bin 288), Şili (12 bin 822), Ekvador (11 bin 433), Endonezya (10 bin 856) ve Belçika (10 bin 23)."