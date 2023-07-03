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03 Temmuz 2023 Pazartesi 10:45:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2023 Pazartesi 10:45:00

İran'da hava sıcaklığı 50 dereceyi gördü

Kaynak: AA

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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinin Zehek ve Hirmend kentleri, 50 derece ile ülkenin en sıcak bölgeleri oldu.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Sistan-Beluçistan Meteoroloji Genel Müdürü Muhsin Haydari bölgedeki sıcak havaya ilişkin açıklamada bulundu.

Haydari, Zehek ve Hirmend kentlerinin 50 derecelik hava sıcaklığına ulaşarak ülkenin en sıcak bölgeleri olduğunu belirtti.

Eyaletin yönetim merkezi Zahidan kentinde ise sıcaklığın 42 derece ölçüldüğünü aktaran Haydari, pazartesi gününden itibaren rüzgarın artmasıyla hava sıcaklığının azalacağına işaret etti.

Haydari, eyalette rüzgarın hızının artması ile toz taşımının da artacağını ifade ederek halka, gerekli olmadıkça açık havaya çıkmamaları ve azalan görüş mesafesinde trafikten kaçınmaları uyarısında bulundu.

Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Mohibbi de son günlerde eyaletin Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde fırtına ile taşınan ince toz nedeniyle binden fazla kişinin hastane ve tıp merkezlerine sevk edildiğini, bir kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Etiketler : iran hava sıcaklığı zehenk hirmend
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