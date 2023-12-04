VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'da uçak faciası: 3 kişi yaralandı
İran'da eğitime hava kirliliği engeli!
Hamas, İsrail'in 'tecavüz' iddialarını yalanladı!
DMM'den “Suriyeliler Türkiye'de Kalsın Genelgesi” başlıklı habere yalanlama
ABD'den skandal açıklama! "Gazze'de sivilleri kasten öldürdüğüne dair kanıt göremedik"
Emine Erdoğan Katar'da İslam Sanatları Müzesi'ni ziyaret etti
04 Aralık 2023 Pazartesi 23:53:00 - Güncelleme:04 Aralık 2023 Pazartesi 23:53:00

İran'da eğitime hava kirliliği engeli!

Kaynak: AA

ABONE OL

İran'ın Tahran, İsfahan, Elborz, Erak ve Simnan eyaletlerinde hava kirliliği nedeniyle yüz yüze eğitime verilen ara devam ediyor.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, devam eden hava kirliliği nedeniyle Tahran ve İsfahan eyaletlerinde eğitime yönelik üç gündür uygulanan düzenleme iki gün daha sürdürülecek.

Uygulamaya göre, okul öncesi eğitim düzeyindeki okullar tatil edilirken ilk, orta ve lise düzeyi okullar ile üniversitelerde eğitime çevrim içi devam edilecek.

Tahran'da hava kirliliğinin yüksek değerlerde seyretmesi nedeniyle Hava Kirliliği Acil Durum Komitesi, birtakım kararlar aldı.

Söz konusu kararlara göre, dizel yakıtla çalışan ağır vasıtalar gece de şehrin merkezine giremeyecek, diğer motorlu araçlar için ise çarşamba gününe kadar tek ve çift plaka uygulamasına gidilecek.

Tahran'daki tüm santral, sanayi, üretim, madencilik ve hizmet birimlerinde dizel tüketimi yasak olacak.

İsfahan eyaletinde de motorlu araçlar için tek ve çift plaka uygulamasına gidilecek.

Diğer yandan, Elborz, Erak ve Simnan eyaletleri ile Doğu Azerbaycan eyaletinin Tebriz ve Osku şehirlerinde de eğitime yönelik düzenleme yarın için aynı şekilde uygulanacak.

Söz konusu eyaletlerde, kalp, damar, solunum yolu ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ile hamile olan devlet kurumu çalışanları uzaktan çalışabilecek.

Etiketler : hava kirliliği eğitim arası yüz yüze yok
Sezen imzalı şarkı

Sezen imzalı şarkı
"Stand-up yapmıyorum"

"Stand-up yapmıyorum"
'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi

'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi
Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı

Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı
"İstanbul çok güzel! Türkiye benim ikinci evim"

"İstanbul çok güzel! Türkiye benim ikinci evim"
Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı
Duygu'ya Kenan'dan tam destek

Duygu'ya Kenan'dan tam destek
Bu dram artık bitsin

Bu dram artık bitsin
Arabesk şarkı geliyor

Arabesk şarkı geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX