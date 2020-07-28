İran'da Devrim Muhafızları askeri tatbikat başlattı
Kaynak: AA
İran generali Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinden bu yana İran ve ABD arasındaki gerginlikler son aylarda arttı.
ABD ile gerginliğin artmasıyla birlikte, Salı günü İran'ın seçkin Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'ndeki Hormuz'un stratejik Boğazı'ndaki büyük çaplı askeri tatbikatları başlattı.
Devrim Muhafızları Ordusu'nun Yüce Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) 14 adlı askeri tatbikatının son aşaması, ülkenin güneyinde başladı
Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, askeri tatbikatın son aşamasının "Ya Ali İbn-i Ebi Talib" kutsal şifresiyle bugün sabah saatlerinde başladığı belirtildi.
Askeri tatbikat, Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı farklı askeri birimlerin katılımıyla ülkenin Hürmüzgan eyaleti, Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi'ndeki karasularda yapılıyor.
Tatbikat boyunca askeri birliklerin düşmana karşı savunma kapasitesi ve İran yapımı yeni askeri teçhizat denenecek.
Bu askeri tatbikatta ilk kez, tatbikat alanı uzaya fırlatılan İran yapımı "Nur" adlı askeri uydudan alınan görüntülerle gözetlenecek
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