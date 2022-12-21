VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Die Welt: Türkiye önde gelen üretim merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor
Tırla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı, hayatını kaybetti
Zelenskiy'nin uçağı ABD'ye iniş yaptı
Başkan Erdoğan: Sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili adımları attık
ABD'den Rusya'yı kızdıracak 'Ukrayna' hamlesi!
Putin: Rusya Savunma Bakanlığı eleştirileri dikkate almalı
21 Aralık 2022 Çarşamba 18:17:00 - Güncelleme:21 Aralık 2022 Çarşamba 18:17:00

İran'da bir idam mahkumu yeniden yargılanacak

Kaynak: AA

ABONE OL

İran'da Mahsa Emini gösterileriyle ilgili idama mahkum edilen 23 yaşındaki Mahan Sadrat yeniden yargılanacak.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, davadaki yeni delilleri dikkate alan Yüksek Mahkeme, sanığın Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 474. maddesi uyarınca yeniden yargılanma talebini kabul etti.

Karar gereği, Sadrat'ın dava dosyası idam hükmü veren mahkemeye gönderilecek ve yargılama aynı mahkeme tarafından yeniden yapılacak.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı, 15 Kasım'daki haberinde, kimliği açıklanmayan bir göstericinin Tahran Devrim Mahkemesinde görülen duruşmalar sonucu, "bir kişiyi bıçakla yaralamak, kamu güvenliğine karşı suç işlemek kastıyla eylemde bulunmak ve başkasına ait bir motosikleti ateşe vermek" gibi iddialardan suçlu bulunarak idama mahkum edildiğini duyurmuştu.

Daha sonra idama mahkum edilen göstericinin 23 yaşındaki Mahan Sadrat olduğu açıklanmıştı.

Davadaki müştekilerden Muhammed Rıza Kanbertalib, 8 Aralık'ta basına yaptığı açıklamada, tüm davacıların şikayetlerini çekerek muvafakat beyanında bulunduğunu söylemişti. 14 Aralık'ta da Sadrat hakkındaki idam hükmünün yeniden yargılama talebiyle askıya alındığı bilgisi verilmişti.

İran Ceza Kanunu'na göre, "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak (ifsad fi'l arz)" ve "devlete karşı savaş açmak (muharebe)" gibi suçlarla itham edilenler idam istemiyle yargılanıyor ve genellikle haklarında idam kararları veriliyor.

Ülkede dördüncü ayına giren Mahsa Emini gösterileriyle bağlantılı olarak şu ana kadar en az 11 kişi idama mahkum edilirken bunlardan 2'sinin cezası infaz edildi.

Etiketler : mahkum idam Mahan Sadrat
Yeni yılda Belarus'a uçuyor

Yeni yılda Belarus'a uçuyor
Miss gibi aşk

Miss gibi aşk
Sade ve güzel

Sade ve güzel
Altuğ'u yine kızdırdılar

Altuğ'u yine kızdırdılar
44 günde boşandı 23 günde barıştı!

44 günde boşandı 23 günde barıştı!
Şarkı hazırlığı

Şarkı hazırlığı
Instagram'da gösteriş sevmiyormuş

Instagram'da gösteriş sevmiyormuş
Survivor yolcusu

Survivor yolcusu
Cüzdanını buldu

Cüzdanını buldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX