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İran'da araç sahiplerine "başörtüsü ihlali mesajı" uygulaması geri döndü
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01 Ocak 2023 Pazar 17:55:00 - Güncelleme:01 Ocak 2023 Pazar 17:55:00

İran'da araç sahiplerine "başörtüsü ihlali mesajı" uygulaması geri döndü

Kaynak: AA

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İran'da Mahsa Emini gösterilerinin başladığı günlerde askıya alınan, polis tarafından araç sahiplerine gönderilen "başörtüsü ihlali mesajı" tekrar uygulamaya konuldu.

İran medyasına göre, araçlarında zorunlu başörtüsü kuralı ihlal edilen araç sahiplerinin telefonlarına uyarı mesajı gönderilmeye tekrar başlandı.

"Aracınızda başörtüsü kuralı ihlal edilmiştir" şeklindeki uyarı mesajı uygulamasının, Mahsa Emini gösterilerinin başladığı eylül ayında askıya alındığı biliniyor.

Uygulamaya göre, kural ihlalinin tekrarlanması halinde araç sahibi emniyete çağrılıyor.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, yönetim karşıtı protestolara yol açmıştı.

İran Güvenlik Konseyi 3 Aralık'ta, gösterilerdeki toplam ölü sayısının 200'ü aştığını açıklamıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise 27 Aralık'ta yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 476 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, ülke genelindeki gösteriler sırasında 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Etiketler : iran gösteri başörtüsü
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