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28 Ocak 2023 Cumartesi 21:42:00 - Güncelleme:28 Ocak 2023 Cumartesi 21:42:00

İran'da 5.8 şiddetinde deprem

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İran'ın Batı Azerbaycan bölgesinde 5.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem, Van'da da hissedildi. Yerin 6,49 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 21:14'te kaydedildi.

İran'ın Batı Azerbaycan bölgesinde 5.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

AFAD, İran'da 5.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Yerin 6.49 kilometre altında meydana gelen deprem, saat 21:14'te kaydedildi.

Deprem, Van'da da hissedildi.

Etiketler : iran van deprem
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