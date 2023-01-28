İran'da 5.8 şiddetinde deprem
İran'ın Batı Azerbaycan bölgesinde 5.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem, Van'da da hissedildi. Yerin 6,49 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 21:14'te kaydedildi.
İran'ın Batı Azerbaycan bölgesinde 5.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
AFAD, İran'da 5.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Yerin 6.49 kilometre altında meydana gelen deprem, saat 21:14'te kaydedildi.
Deprem, Van'da da hissedildi.
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