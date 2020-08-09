İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İran'ın Kirmanşah eyaletinde yerel saatle 13.46'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirmanşah eyaletine bağlı Giylani Garb ilçesi olan 5,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 13.46'da kaydedildi.
Depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
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