İran'da 184 kişi daha koronavirüsten öldü

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 184 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 3 bin 605 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 24 bin 840'a, vaka sayısının da 432 bin 798'e çıktığını aktardı.

Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan 3 bin 948'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, sağlığına kavuşanların sayısının da 365 bin 846'ya ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 828 bin 330 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca ülkedeki 31 eyaletten 29'unun "kırmızı" veya "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.