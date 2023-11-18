İran ve Azerbaycan arasında dışişleri bakanları seviyesinde görüşme
Kaynak: AA
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov "ikili ve bölgesel gelişmeleri" görüştü.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, iki ülke arasında bölgesel ve uluslararası alanda işbirliğinin artırılması ve güçlendirilmesinin önemini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Abdullahiyan ile Bayramov, ikili ve bölgesel gelişmelerle ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Bayramov, bölge dışı ülkelerin müdahalesinden uzak bölgesel diyalog ve mekanizmaların güçlendirilmesinin gerektiğini belirtti.
Abdullahiyan da bölgede barış ve yakınlaşma için bölgesel mekanizmaların önemine işaret etti.
İki bakan, Bakü ile Tahran arasındaki ikili ilişkilerin güçlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, bölgesel ve uluslararası alanda işbirliğinin artırılması ve güçlendirilmesinin gereğine vurgu yaptı.
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