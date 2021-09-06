Sınırda teyakkuz! Güvenlik üst seviyede

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06 Eylül 2021 Pazartesi 11:54:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 11:56:00

İran sınırında teyakkuz! Güvenlik üst seviyede

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İran sınırında güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuluyor. Görevlendirilen 750 özel harekat polisi 50 zırhlı araçla, jandarma ekipleri de 9 tabur, 44 karakol ve 150'ye yakın kulede sınır güvenliğini sağlıyor.

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları sürüyor. Komşu ülke İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, göçmen girişlerinin ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla her türlü önlemi alan güvenlik güçleri, Türkiye'ye geçmek isteyen düzensiz göçmenleri yakalayarak ilgili kurumlara teslim ediyor.

Sınır geçişlerinin önlenmesi amacıyla başlatılan modüler güvenlik duvarı çalışmalarında da 63 kilometrelik bölümün 7 kilometrelik kısmı tamamlandı, sınır hattında 130 kilometre de hendek kazıldı.

"SINIRDAKİ TEDBİRLERİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARDIK"

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, son üç yılda sınırdaki önlemlerin sürekli artırıldığını söyledi.

Daha önce sınır hattının güvenliğini sağlayan alay konumundaki birliğin tugay seviyesine çıkarıldığını belirten Bilmez, jandarmanın 9 tabur, 44 karakol ve 150'ye yakın kulede görev yaptığını ifade etti.

Afganistan'daki gelişmelerin ardından sınıra takviye birliklerin sevk edildiğini anlatan Bilmez, "Sınırdaki tedbirleri en üst düzeye çıkardık. Sınırı geçilmez kılmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

"GÖÇMEN YIĞILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bilmez, güvenlik güçlerinin koordineli şekilde sınırı koruduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Sınır hattında son teknolojiden yararlanıyoruz. Sınır boyunca 103 elektro optik kule yapıldı. Buralarda termal kameralar, sensörler ve radarlar var. Atışın geldiği yönü tespit eden sistemler mevcut. İHA ve SİHA'lardan da en üst düzeyde yararlanıyoruz. Güvenlik güçlerimiz koordinasyon içerisinde, bütün teknolojik verilerden yararlanarak 7/24 sınırda görev yapmakta. Sınırda herhangi bir göçmen yığılması söz konusu değil. Zaman zaman bir şekilde sınırı geçenler olabiliyor. Bunları 'şok evler' dediğimiz metruk yapılarda yakalıyoruz. Son zamanlarda vatandaşların da bu konuda ihbarları arttı. Yakaladığımız göçmenlerin geri gönderme merkezinde işlemlerini yapıyoruz. Göçmenlerin saklandığı 100'ün üzerinde metruk yapıyı yıktık."

Sınırda üç yüklenici firmayla sürdürülen duvar çalışmalarına da değinen Bilmez, "295 kilometrelik sınır hattımız var. Bir taraftan sınır güvenliğini sağlarken bir taraftan duvar yapıyoruz. Hendek kazma çalışmaları da devam ediyor. 130 kilometrelik hendek kazdık. 7 kilometrelik duvar ördük. Yıl sonuna kadar inşallah 64 kilometre duvar çalışmasını bitireceğiz. 100 kilometrenin daha ihale edilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. İşlemler hızlı bir şekilde yürüyor." diye konuştu.

- VAN GÖLÜ'NDE DE DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE EDİLİYOR

Bilmez, hem karada hem havada hem de gölde güvenlik önlemlerini en düzeye çıkardıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"750 polis özel harekat, 35 tim ve 50 zırhlı araçla sınır hattında görev yapıyor. Hem duvar çalışmasını yapan yüklenici firmaların güvenliğini sağlıyor hem de askeri birliklere destek olarak sınır geçişlerini engelliyor. Jandarmaya destek olarak da üç takviyeli komando bölüğü ve bir komando taburu da ilimize takviye olarak geldi. Karada güvenlik önlemleri artınca kaçakçılar teknelerle Van Gölü'nü kullanmaya başladılar. Bu kapsamda da İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla Sahil Güvenlik Bot Komutanlığının kurulması sağlandı. Ekipler Van Gölü'nde de görev yapmaya başladı. Gölün tamamından Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumlu."

"2021'DE 1036 ORGANİZATÖR YAKALANDI"

Bu yıl göçmen kaçakçılarına yönelik de çalışmaların yoğunlaştırıldığını dile getiren Bilmez, "Rekor denilebilecek düzeyde organizatör yakalandı. 2021'de 1036 organizatör yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Bunların yarıya yakını tutuklandı. Diğerlerinin de yargılamaları devam ediyor. Cezalar yeterince caydırıcı değil. Geçen yıl yakaladığımız organizatör sayısı 599'du." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Çaldıran ilçesi İRAN SINIRI VAN
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