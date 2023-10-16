VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Netanyahu'dan İran'a: "İrademizi sınamayın"
İsrail, Lübnan'a topçu saldırısına başladı
Almanya, AB'ye bildirdi: O ülkelerin sınırlarında kontroller yapacak
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın üst düzey yöneticisine 17 yıl 6 ay hapis cezası
Didim'de 24 kaçak göçmen yakalandı
İran: Savaş diğer cephelere yayılma aşamasına yaklaştı
16 Ekim 2023 Pazartesi 17:08:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 17:08:00

İran: Savaş diğer cephelere yayılma aşamasına yaklaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail ile Filistinli gruplar arasında yaşanan çatışmalarda siyasi çözüm için sürenin daraldığını ve savaşın diğer cephelere yayılma aşamasına yaklaştığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Tunus, Malezya ve Pakistanlı mevkidaşları ile telefonda Filistin konusunu görüştüğünü duyurdu.

İranlı Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Tunus, Malezya ve Pakistanlı mevkidaşlarımla yaptığım görüşmede, Gazze'de Siyonistlerin işlediği cinayet ve savaş suçlarının bir an önce durdurulması ve bölgeye hızla insani yardım gönderilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Siyasi çözüm için sürenin daraldığını ve kaçınılmaz olarak savaşın diğer cephelere yayılma ihtimali aşamasına yaklaştığını belirttim."

Etiketler : iran savaş israil filistin
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Hapsi isteniyor

Hapsi isteniyor
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok
Şerbetli set

Şerbetli set
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Kime yazdığını hatırlamıyor

Kime yazdığını hatırlamıyor
Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX