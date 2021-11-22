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22 Kasım 2021 Pazartesi 15:03:00 - Güncelleme:22 Kasım 2021 Pazartesi 15:03:00

İran resmen duyurdu: Azerbaycan'la ilişkilerimiz yeni bir döneme girdi

Kaynak: AA

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan'la ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in ziyaretini ilişkilerde yeni dönemin başlangıcı olarak nitelendirdi.

Hatibzade, Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev'in dünkü Tahran ziyaretinin daha önce üzerinde mutabık kalınan projelerin hayata geçirilmesi için yapıldığını kaydeden Hatibzade şunları belirtti:

"Basın üzerinden gerçekleşen ve arzu edilmeyen lüzumsuz gerginliği iki tarafın kararlı duruşuyla geride bıraktık. İran ile Azerbaycan ilişkileri yeni döneme girdi ve bu ziyaret de o doğrultuda gerçekleşti. Gelecek günlerde muhtelif düzeylerde ziyaret devam edecek."

Öte yandan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin bugün Tahran'a geleceğini aktaran Hatibzade, "UAEA'ya sürekli olarak teknik alanda kalmasını ve bazı ülkelerin siyasi amaçlarını UAEA üzerinden gerçekleştirmesine izin vermemesini tavsiye ettiklerini" dile getirdi.

Hatibzade, Grossi ile görüşmelerde İran'ın nükleer tesislerine yapılan sabotajların da ele alınacağını söyledi.

Etiketler : Said Hatibzade Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı UAEA Rafael Grossi Hatibzade
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