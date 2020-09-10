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10 Eylül 2020 Perşembe 21:25:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 21:31:00

İran nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarını ABD'ye karşı tavır almaya çağırdı

Kaynak: AA

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini eksiksiz uygulaması için ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarının Avrupa ülkeleri tarafından reddedilmesi gerektiğini belirtti.

Zarif, E3 ülkeleri olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa'nın İran'a yaptığı nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirme çağrısına Twitter hesabından paylaştığı açıklamayla cevap verdi.

İran'ın dini ve stratejik nedenlerden dolayı nükleer silah üretmeyi amaçlamadığını yineleyen Zarif, "E3/Avrupa Birliği, güven artırıcı önlemlerin ve nükleer anlaşmanın sağladığı gelişmiş şeffaflığın tam olarak uygulanmasını istiyorsa BMGK'da (BM Güvenlik Konseyi) ABD'nin vandallığını reddettiği gibi ekonomik terörizmini de reddetmelidir." ifadelerini kullandı.

E3 ülkelerinin Dışişleri Bakanları bugün İngiltere'de bir araya geldikleri toplantı sonrasında, ABD'nin İran'a yönelik BM yaptırımlarını geri getirecek mekanizmayı (snapback) tetikleme girişimlerini reddettiklerini açıklamış ve İran'a nükleer anlaşmadaki taahhütlerini eksiksiz yerine getirme çağrısında bulunmuşlardı.

- ABD'NİN NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLMESİ VE SONRASINDA YAŞANANLAR

ABD yönetimi, 2015'te İran ile BMGK daimi üyeleri ve Almanya arasında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı olarak çekilmişti.

Washington, Ağustos 2018 itibarıyla Tahran'ı füze programı ve bölgesel nüfuzunun da sınırlandırıldığı yeni bir anlaşmaya zorlamak için "tarihin en ağır yaptırımlarını" uygulamaya başlamıştı. İran ise ABD'nin yaptırımlarına karşılık Avrupa ülkelerinden beklediği ekonomik desteği alamayınca anlaşmadaki taahhütlerini geçen yıl kademeli olarak durdurmuştu.

BM'nin İran'a 13 yıldır uyguladığı ve 18 Ekim'de sona erecek silah ambargosunu yenileme girişimleri BMGK'de başarısızlıkla sonuçlanan ABD, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek Konseyin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan mekanizmayı hayata geçirebilmek için BMGK nezdinde girişimlerini sürdürüyor.

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları ise anlaşmaya taraf olmayan bir ülkenin yaptırımların yeniden devreye sokulmasına olanak veren mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini belirtiyor.

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