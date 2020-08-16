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16 Ağustos 2020 Pazar 12:03:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 12:03:00

İran Meclis Başkanı Kalibaf: İslam'a ve Filistin'e açık bir ihanettir

Kaynak: AA

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İran Meclis Başkanı, terörist devlet İsrail ile BAE'nin vardığı normalleşme anlaşmasını İslam dünyasına ve Filistin'e açık bir ihanet olarak değerlendirdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile vardığı normalleşme anlaşmasını "İslam'a ve Filistin'e açık bir ihanet" olarak nitelendirdi.

İran devlet televizyonuna göre, Meclisin açık oturumunda yaptığı konuşmada İsrail-BAE normalleşme anlaşmasını değerlendiren Kalibaf, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin iktidardaki hanedanının siyonist rejimle anlaşması insani değerlere, İslam öğretilerine, İslam ümmetine ve Filistin davasına açık bir ihanettir." dedi.

Kalibaf, "Bu anlaşmayla Kudüs davası üzerindeki iki yüzlülük perdesi düştü ve insanlık düşmanları ve İslam ümmetine ihanet edenler gerçek yüzlerini ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı.

İsrail ile mücadelenin süreceğini söyleyen Kalibaf, bölgedeki diğer ülkeleri de benzer anlaşmalar konusunda uyararak, "Siyonist rejimle dostluk planı yapanlar, tüm İslam ümmetinin nazarında hain, suçlu ve meşum siyonist rejimin geçmiş ve gelecekteki tüm kötü eylemlerinin suç ortağı olarak kabul edilecektir." diye konuştu.

BAE İLE İSRAİL ARASINDAKİ NORMALLEŞME ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE'nin resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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