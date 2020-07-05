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05 Temmuz 2020 Pazar 12:10:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2020 Pazar 12:10:00

İran, maske zorunluluğu getirdi, maskesiz kişilere hizmet verilmeyecek

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Koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayılarının yüksek seviyelerde seyrettiği İran'da, salgınla karşı önlem olarak bugünden itibaren maske kullanımı zorunlu hale geldi.

Maske takma zorunluluğu başta umumi mekânlar olmak üzere kapalı alanlarda uygulanıyor. Kalabalık alışveriş merkezleri, terminaller, toplu taşıma araçları maske zorunluluğunun uygulandığı yerler arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı, tüm devlet memurlarının maskeli olarak işbaşı yapmak zorunda olduğunu bildirdi.

MASKESİZ KİŞİLERE HİZMET VERİLMEYECEK

Maske kullanmayanlar için para cezası uygulanmazken, uyarılara dikkate almayan kişilere başta devlet kurumları başta olmak üzere hizmet verilmeyeceği belirtildi. Kısıtlama kararının ilk gününde bazı insanların kapalı alanlarda maske takma zorunluluğuna dikkat etmediği görüldü.

Dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de maske kullanımını teşvik etmek için son günlerde maska taktığı görüldü. İlk koronavirüs vakasının 19 Şubat'ta tespit edildiği ülkede, bugüne dek 11 binin üzerinde insan yaşamını kaybetti. Yetkililer son günlerde her 10 ile 15 dakika bir kişinin virüsten öldüğünü ifade etti.

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