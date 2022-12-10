VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emine Erdoğan: Çocuk istismarı insanlık dışı bir suçtur
İsrail yıl başından bu yana 6 bin 500 Filistinliyi gözaltına aldı
Başkan Erdoğan: Milletimiz ipini IMF'nin eline verenlere prim vermez
Türk-İş Başkanı : Asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok
Sakarya'da halı dokuyan kadınlar aile ekonomisine katkıda bulunuyor
Diyarbakır'da 7. kattan düşen yaşlı kadın öldü
İstanbul Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
AB, nakit ödemeleri 10 bin avro ile sınırlandırmaya hazırlanıyor
"İnsanlık düşmanlarını bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"
16 terörist etkisiz hale getirildi
İran, İngiliz büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Bakan Kurum, Samsun'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışına katıldı
Başkan Erdoğan'dan Samsun klibi
"Kürt düşmanı, 10 yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP'dir"
Kovid-19 ve grip vakalarındaki artış ihtimaline karşı "maske ve aşı" uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'eğitimde dijitalleşme' açıklaması
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden pasaport randevularına ilişkin açıklama
İnovasyona yatırım yapan Türkiye teknoloji ihraç ediyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı "e-Viz"e ilişkin paylaşımda bulundu
TBMM Başkanı Şentop: Çocuğa istismar en ahlaksız suç
Tarım sigortaları kapsamına alınacak riskler ve ürünlerle prim desteği oranları belirlendi
TEKNOFEST Girişim Programı 2. dönem başvuruları başladı
Başkan Erdoğan: Yarın Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
10 Aralık 2022 Cumartesi 17:10:00 - Güncelleme:10 Aralık 2022 Cumartesi 17:10:00

İran, İngiliz büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere, Mahsa Emini protestolarıyla bağlantılı idama mahkum edilen Muhsin Şikari'nin cezasının infaz edilmesi nedeniyle dün İranlı yargıçlara ve hapishane görevlilerine yaptırım kararı almıştı.

İran, Muhsin Şikari'nin idam edilmesi nedeniyle İranlı yargı yetkililerine yaptırım uygulayan İngiltere'ye tepki olarak, bu ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İngiltere'nin İran'daki terör ve kargaşaya destek vermesi ve İranlılara yasa dışı yaptırımlar getirmesinin ardından" bu ülkenin Tahran Büyükelçi Simon Shercliff'in Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Londra yönetiminin protestolarla ilgili yaptırımlarının "İran'ın iç işlerine müdahale" anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, İran'ın yaptırımlara karşılık verme hakkını saklı tuttuğu da İngiliz Büyükelçi'ye hatırlatıldığı aktarıldı.

İran'da Mahsa Emini adlı genç bir kadının polis nezaretine alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösterilerle ilgili geçen haftalarda idama mahkum edilen 23 yaşındaki Muhsin Şikari adlı bir kişinin cezası 8 Aralık'ta infaz edilmişti.

Protestolarla bağlantılı idam edilen ilk gösterici olan Şikari, "ateşsiz silah taşımak, yolu kapatmak, araçları durdurmak, güvenliği ihlal etmek, bir güvenlik görevlisini yaralamak, korku ve dehşet salmak gibi eylemler yoluyla devlete karşı savaş açmakla (muharebe)" suçlanmıştı.

İngiltere, İran'da Mahsa Emini protestolarıyla bağlantılı idama mahkum edilen Muhsin Şikari'nin cezasının infaz edilmesi nedeniyle İran'ın Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mehdi Hüseyin Matin'i dün Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "protestoculara uygulanan baskıyla bağlantılı İran mahkemesi hakimlerine ve hapishane görevlilerine yaptırım kararı aldıklarını" açıklamıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Cleverly'nin, "İranlı yetkililere görüşlerimizi açıkça ifade ettik. İran infazları derhal durdurmalı ve kendi halkına yönelik şiddeti sona erdirmeli." ifadelerine yer verilmişti.

Etiketler : iran büyükelçi dışişleri bakanlığı
"Sabrımızı sınamayın"

"Sabrımızı sınamayın"
Elif Ana heyecanı

Elif Ana heyecanı
Küçük dünyamızda mutluyuz

Küçük dünyamızda mutluyuz
Tapılası bir kadın değilsin

Tapılası bir kadın değilsin
Kıyafetlerini evinde seçti

Kıyafetlerini evinde seçti
Z kuşağı rap müzik dinliyor

Z kuşağı rap müzik dinliyor
2023'e hazırlık

2023'e hazırlık
Yönetmenliğe göz kırptı

Yönetmenliğe göz kırptı
Yıldızlar geçidi

Yıldızlar geçidi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX