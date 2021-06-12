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12 Haziran 2021 Cumartesi 10:03:00 - Güncelleme:12 Haziran 2021 Cumartesi 10:03:00

İran, ilk kez Atlantik'e ulaştı! Uydu görüntülerinde dikkat çeken detay

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İran, donanma gemilerinin ilk kez Atlantik Okyanusu'na ulaştığını duyurdu. Ortaya çıkan uydu görüntülerinde, gemilerin hızlı saldırı teknesi taşıdığı görüldü.

İran Ordusu Koordinatör Yardımcısı Amiral Habibullah Sayyari resmi haber ajansı IRNA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada İran donanma destroyerinin Atlantik Okyanusu'na ulaştığını bildirdi.

"Sahand" adlı destroyere "Makran" adlı lojistik gemisinin eşlik ettiğini belirten Sayyari, İran savaş gemisinin herhangi bir uluslararası limana yanaşmadan ilk kez Atlantik'e ulaştığına dikkat çekti.

Amerika istihbaratının konuyu araştırdığını belirten ABD'li yetkililer, gemilerin herhangi bir silah taşıyıp taşımadıklarını bilmediklerini ifade etti.

Uydu görüntülerinde, gemilerin İran'ın Basra Körfezi'nde ABD donanma gemilerini taciz etmek için kullandığı hızlı saldırı teknesi taşıdığı ortaya çıktı.

Rotası açıklanmayan İran gemilerinin Venezuela'ya gidebileceği tahmin ediliyor.

Star.com.tr

Etiketler : İran Ordusu Amiral Habibullah Sayyari Atlantik Okyanusu
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