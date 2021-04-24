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24 Nisan 2021 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:24 Nisan 2021 Cumartesi 16:00:00

İran iki ülkeye uçak seferlerini durdurdu

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İran, salgının dünya genelindeki yeni dalgasını ilk karşılayan ülkelerden biri olan Hindistan ve Pakistan'a uçak seferlerini durdurdu.

İran Ulusal Havacılık Kurumu Sözcüsü Muhammed Hasan Zibahş, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bu gece 24.00'ten itibaren Hindistan ve Pakistan'a uçak seferlerinin duracağını aktaran Zibahş, bu iki ülkeden bağlantı uçuşlarının da yasak olduğunu belirtti.

Zibahş, hâlihazırda 41 ülkeye uçuş kısıtlamasının olduğunu hatırlatarak, "çok riskli" listesinde yer alan ülkelerden gelen misafirlerin İran'da yeniden Kovid-19 testi yaptırmaları gerektiğini ifade etti.

Etiketler : iran pakistan hindistan koronavirüs uçak seferleri
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