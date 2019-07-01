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01 Temmuz 2019 13:23 | Pazartesi

İran İçişleri Bakan Fazli: ABD yaptırımları İran'daki sığınmacıları olumsuz etkiliyor

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, ABD'nin ülkesine yönelik ekonomik yaptırımlarının İran'daki yaklaşık 3 milyon sığınmacıyı olumsuz etkilediğini söyledi.

Başkent Tahran'da düzenlenen Dünya Mülteciler Günü programında konuşan Fazli, ülkedeki sığınmacıların durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Uluslararası kamuoyu ve mültecilerin hedefindeki ülkelerin, göçün yaşandığı yerlerde istikrar ve güvenliğin tesis edilip insanların evlerine dönebilmeleri için çaba göstermesi gerektiğini belirten Fazli, özellikle göç yolu üzerinde bulunan ülkelere bu konuyla mücadele edebilmeleri için destek verilmesini istedi.   

Fazli, ABD yaptırımlarının İran'ın sığınmacılara yönelik insani yardımları önünde önemli bir engel olduğuna işaret ederek, "ABD'nin ekonomik yaptırımları sığınmacılara gerekli hizmetlerin verilmesini olumsuz etkilediği gibi Avrupa'ya kadar uzanan düzensiz göç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi de zorlaştırıyor." dedi.

Komşu ülkelerden İran'a milyonlarca sığınmacı geldiğini ve her yıl 1 milyon kişi için kimlik belgesi hazırlandığını dile getiren Fazli, 1 milyon kişiye de okuma-yazma kursu verildiğini kaydetti. 

Fazli ayrıca İran'da 480 bin Afgan çocuğa ücretsiz eğitim verdiklerini ve 2015'ten bu yana onların da İran vatandaşları gibi sağlık hizmetlerinden yararlandığını buna karşılık yapılan uluslararası yardımların ise harcamaların sadece yüzde 8'ini karşılayabildiğini belirterek, tüm yükün İran'ın omuzlarında olduğunu vurguladı.  

İran İçişleri Bakanı son olarak Afganistan'daki aktörlere ve uluslararası camiaya Afgan sığınmacıların evlerine dönebilmeleri için bu ülkenin şartlarını düzeltmeleri çağrısında bulundu. 

İran Yabancılar ve Göçmenler Genel Müdürü Mehdi Mahmudi de İran'da yüzde 97'si şehirlerde yüzde 3'ü kamplarda olmak üzere 1 milyonu yasal, 2 milyonu ise yasal olmayan yaklaşık 3 milyon Afgan sığınmacı bulunduğunu belirtti.

Mahmudi, ayrıca  yılda 750 bin kişinin ise sınır dışı edildiğini aktardı. 

AA

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