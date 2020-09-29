İran, Ermenistan'a gönderilen kamyonların geçişini durdurdu

Doğu Azerbaycan eyalet Vali Yardımcısı Aliyar Rastgu, resmi haber ajansında açıklamasında İran’dan Ermenistan’a askeri malzemelerin gönderildiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, “Paylaşılan görüntüler Ermenistan’ın Rusya’dan sipariş ettiği kamyonların İran’dan transit geçişi ile ilgilidir. Bunlar askeri malzeme değil” dedi.

Ermenistan’a İran’dan transit geçen hiç bir araçta askeri malzeme olmadığını belirten Rastgu, “Ermenistan’ın Rusya’dan sipariş ettiği kamyonların İran’dan transit geçişleri yanlış anlaşılmalara neden olmaması için durduruldu” dedi. Rastgu, kamyonların ne olacağına ilişkin ise, “Kamyonlar gerekli ve detaylı incelemelerin yapılması ve ne olacağına karar verilmesi amacıyla Norduz sınırında depolanmaktadır” ifadesini kullandı.