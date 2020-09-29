İran'dan Ermenistan'a silah taşıdığı iddialarına cevap: İzin verilmeyecektir

İran Ermenistan iddialarını reddetti: İran, sınırlarının silah ve mühimmat için kullanılmasına izin vermeyecektir
Kaynak: AA
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran'dan Ermenistan'a silah ve askeri malzeme taşındığı iddialarını reddetti. Hatibzade, "İran, kendi sınırlarından transit geçen ürünleri dikkatle kontrol etmekte ve gerekli incelemeleri yapmaktadır. İran, sınırlarının silah ve mühimmat için kullanılmasına izin vermeyecektir." dedi.
Hatibzade, İran sınırından Ermenistan'a silah ve askeri malzeme taşındığı yönündeki iddialarla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Bu yöndeki iddiaları yalanlayan Hatibzade, "İran, kendi sınırlarından transit geçen ürünleri dikkatle kontrol etmekte ve gerekli incelemeleri yapmaktadır. İran, sınırlarının silah ve mühimmat için kullanılmasına izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı.
İran ile komşu ülkeler arasındaki askeri olmayan normal ürünlerin geçişinin her zaman olduğu gibi devam ettiğini aktaran Hatibzade, silah sevk ettiği iddia edilen kamyonların da normal ticari ürünler taşıdığını kaydetti.
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