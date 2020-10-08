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08 Ekim 2020 Perşembe 22:32:00 - Güncelleme:08 Ekim 2020 Perşembe 22:32:00

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'nin 18 İran bankasına yaptırım kararına tepki

Kaynak: AA

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, daha önce yaptırım listesine eklenmeyen 18 İran bankasına yaptırım kararı alan ABD yönetimini, İran'ın gıda ve ilaç ticareti için kullandığı ödeme araçlarını ortadan kaldırmaya çalışmakla suçladı.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin İran bankalarını hedef alan yaptırım kararına tepki gösterdi.

ABD'nin yaptırım kararı aldığı bankaların İran'ın gıda ve ilaç ticareti için kullanıldığına işaret eden Zarif, "ABD rejimi, Kovid-19 salgınının ortasında gıda ve ilaç ödemeleri için kullandığımız kanalları havaya uçurmak istiyor. İranlılar bu son zulümden de kurtulacak." ifadelerini kullandı.

Zarif, "Bir halkı açlığa mahkum etmeye yönelik komplo bir insanlık suçudur. Paramızı bloke eden suçlular ve buna imkan tanıyanlar adaletle yüzleşecek." açıklamasında bulundu.

ABD Hazine Bakanlığı, Yabancı Varlık Kontrol Ofisi'nin (OFAC) İran'ın 18 bankasını yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu yaptırım kararının Amerikan dolarına yasa dışı erişimi durdurma taahhüdünü yansıttığını belirtmişti.

ABD yönetimi, 2018'de İran ile küresel güçler arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Washington, bu süreçte Merkez Bankası dahil İran'a ait birçok bankayı yaptırım kapsamına almış ve Tahran'ın uluslararası ticareti büyük zarara uğramıştı. Son yaptırım kararıyla İran'ı uluslararası finans sisteminden tamamen uzaklaştırmayı hedefleyen ABD, uluslararası ticaret için Tahran'ın elinde kalan yasal bağlarını keserek, ülkeyi yasa dışı ticarete daha bağımlı hale getiriyor.

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