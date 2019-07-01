İran Dışişleri Bakanı Zarif: Uranyum seviyesinin aşılmasını nükleer anlaşmadaki hakkımız olarak görüyoruz

Başkent Tahran'da geçen hafta hayatını kaybeden İsfahan Milletvekili Murtaza Safari'nin taziyesine katılan Zarif, burada gündemdeki konularla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da E3/EU+2 (Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği) ve İran'dan oluşan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ortak komisyonunun ardından da atılan adımların yeterli olmadığını dile getirdiklerini hatırlatan Zarif, Tahran yönetiminin daha önce ilan ettiği adımları atacağını belirtti.

Zarif, beklentilerinin karşılanmaması nedeniyle yüzde 3,67 zenginleştirilmiş uranyumun nükleer anlaşmadaki 300 kilogram stok sınırını aştığını, bununla birlikte ağırlaştırılmış su rezervinin de sınırı geçtiğini ve bir sonraki aşamada da zenginleştirilmiş uranyum seviyesinin yüzde 3,67'nin üzerine çıkarılacağını dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı şunları kaydetti:

"Daha önce hazırlanan programa göre 300 kilogram zenginleştirilmiş uranyum stok limiti aşıldı ve bunu ilan etmiştik. Daha önce ne yapacağımızı çok şeffaf bir şekilde açıkladık ve ona göre hareket ediyoruz. Bunu nükleer anlaşmadaki bir hakkımız olarak görüyoruz."

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin nükleer anlaşmaya taraf 5 ülke liderine gönderdiği mektupta da belirtildiği gibi, beklentilerinin karşılanması durumunda bu konularda geri adım atabileceklerini hatırlatan Zarif, nükleer anlaşmanın 36'ncı maddesinin İran'a bu konuda hak verdiğini belirtti.

AB ülkelerinin ABD'nin ayrılmasından sonra 11 taahhütte bulunduğunu, INSTEX'in bu taahhütlerin hiçbirini kapsamadığını sadece bunlar için atılmış bir ön adım olduğuna dikkati çeken Zarif, "AB ülkeleri İran'ın petrol satışının telafi edileceği sözü verdi ancak bunu yapmadılar. Taşımacılık konusunda söz verdiler ancak bunu da yerine getirmediler. Verdikleri hiçbir sözü tutmadılar." görüşlerini paylaştı.

INSTEX'in yaptırım kapsamına alınacağıyla ilgili bir soru üzerine de "O Avrupalıların sorunudur, kendi sorunlarını halletmeleri gerekiyor." dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, 26 Haziran'da yaptığı açıklamada, Avrupalı taraflara verilen sürenin dolmasının ardından zenginleştirilmiş uranyum miktarını artıracaklarını duyurmuştu.

ABD'nin yaptırımlarına karşı 8 Mayıs'ta anlaşmaya taraf ülkelere 60 gün süre veren İran, zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini artıracağını açıklamıştı.

AA