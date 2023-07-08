İran destekli Husilerin İHA saldırısında 2 kişi öldü
Kaynak: AA
Yemen'de İran destekli Husilerin insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda Yemen ordusundan bir subay ile bir kişi hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.
Yemen ordusundan isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, AA muhabirine, Husilerin ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde 145. Tugay'a bağlı güçlerin bulunduğu bölgeye İHA ile saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda bir subayla beraberindeki arkadaşının hayatını kaybettiğini kaydeden yetkili, iki askerin yaralandığını belirtti.
Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Yaklaşık 9 yıldır iç savaşa sahne olan Yemen'deki krize kapsamlı siyasi çözüm bulunması için yürütülen bölgesel ve uluslararası çabalar yoğun şekilde devam ediyor.
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