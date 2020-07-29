  • BIST
    1135.44
  • Dolar
    6,9721
  • Euro
    8,2076
  • Altın
    438,1850
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ÇAYKUR yaş çay alımlarını sürdürüyor
3 siyahi kadın ilkokul çocuklarının ırkçı saldırısına uğradı
Gaziantep FK 'rengarenk'
Mumbai'de ağır bilanço: Yarıdan fazlasının Kovid-19 testi pozitif
Fabrikada 11 kişide virüs tespit edildi, 530 kişi ev karantinasına alındı
Google'dan flaş Türkiye kararı! Reklamlar kaldırılıyor
KKTC'den Türkiye'ye turizm teşekkürü: Biz Türkiye'miz ile dini, dili, ırkı bir milletiz
ÇAYKUR yaş çay alımlarını sürdürüyor
Doğu Anadolu'dan kurbanlık sevkiyatı Kovid-19'a rağmen arttı
İran el uzatıyor! İdlib'e yüzlerce terörist gönderildi
"İhracatçılarımız kayıplarını telafi etmeye başladı"
Liderlerin bayram programı belli oldu
Bayram öncesi kasaplarda ve tatlıcılarda denetim yapıldı
Bakanlık açıkladı: YHT hattına ek sefer desteği
Öğretmenler tırpan ve tırmıkla okul bahçesindeki otları biçti
İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de Yıldırım-4 Munzur Kutu operasyonu başlatıldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat...
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
Hain darbe girişiminin KKTC ayağındaki davada karar açıklandı
Duygu sömürüsü yapan dilencilere operasyon
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 828 bini geçti
Koronavirüs aşısı bulunmadan fiyatı konuşulmaya başlandı!
Tatilcilerin bayram yolculuğu başladı
Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı
29 Temmuz 2020 Çarşamba 13:45:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:03:00

İran destekli gruplar İdlib'e 300 terörist gönderdi

ABONE OL

İran destekli yabancı terörist gruplar, Beşşar Esed rejiminin yığınak yaptığı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yaklaşık 300 unsurluk takviye güç gönderdi.

İran destekli yabancı terörist gruplar, Beşşar Esed rejiminin yığınak yaptığı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yaklaşık 300 unsurluk takviye güç gönderdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejiminin kara gücü konumundaki İran destekli gruplar, rejimin yığınak yaptığı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Batı Halep kırsalına askeri konvoy sevk etti.

Deyrizor iline bağlı Elbukemal ilçesinden gece saatlerinde hareket eden konvoyda, İran destekli gruplara mensup yaklaşık 300 teröristin yanı sıra zırhlı askeri araçlar, 4x4 araçlar, ağır ve hafif silahlar yer aldı.

Esed rejimi uzun zamandır İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine askeri yığınak yapıyor.

İRAN DESTEKLİ GRUPLARIN DEYRİZOR'DAKİ VARLIĞI

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, Şii inancına ait ibadethane olan "hüseyniyeleri" açıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER