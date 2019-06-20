20 Haziran 2019 15:28 | Perşembe
İran’da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran'ın Güney Horasan Eyaleti'nde bulunan Zohan bölgesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Güney Horasan Eyaleti Kızılay Müdürü Muhammed Rahim Şehriyari, Zirkuh şehrinin Zohan bölgesinde 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi. 11 kilometre derinlikteki sarsıntının ardından Zirkuh şehrinin Hacı Abad bölgesinde hasar tespiti için ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtildi.
Kızılay müdürü ekiplerin gerçekleştireceği çalışmaların ardından detaylı bilgi verileceğini belirtti.
İHA
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