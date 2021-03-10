  • BIST
    1564.94
  • Dolar
    7,5166
  • Euro
    8,9637
  • Altın
    416,5720
İstanbul
4 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca'dan kritik mutasyon açıklaması
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İngiltere Başbakanı Johnson ile nükleer anlaşmayı görüştü
Merkel: Aşının etkileri 3-4 ay sonra görülecek
Vaka ve hasta sayısında artış
Türkiye Yunanistan arasındaki yeni görüşmenin tarihi belli oldu
Beylikdüzü'nde şüpheli ölüm: Bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu
Açıköğretim lise sonuçları açıklandı
İstanbul Havalimanı otoparkı Mart ayı boyunca yüzde 50 indirimli olacak
Nükleer enerjide dev adım
Mavi Vatan'da kuş uçmayacak!
Bahçeli'den Akşener'e çok sert tepki
Libya'da hükümet güvenoyu aldı
"Ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz"
Baharın müjdecisi
Evde tek başına
İnternetten fırın aldı, oyuncak geldi
Pamuk şekeri bıraktı, sebze ve meyve satıyor!
Torunlara hediye
Mutasyonlu virüsü yendi
Kate Winslett'in tercihi Türk tasarım!
"Yalan ve iftirayla şerrinizi kimseye bulaştırmayın"
Kulakları hayatını kararttı
Karavan krizi yaşamadık
Usta oyuncuya veda
10 Mart 2021 Çarşamba 22:33:00 - Güncelleme:10 Mart 2021 Çarşamba 22:33:00

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İngiltere Başbakanı Johnson ile nükleer anlaşmayı görüştü

ABONE OL

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, telefon görüşmesinde nükleer anlaşma ve Tahran'ın Londra'da bloke edilen parasını ele aldıkları bildirildi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani görüşmede ABD'nin nükleer anlaşma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararını ihlal ettiğini savunarak, "Washington'ın bu tavrı teşvik edilmemeli ve cezasız kalmamalıdır. Diplomasi peşindeysek yapılması gereken ABD'nin yaptırımları kaldırması ve taahhütlerine uymasıdır. Başka bir seçenek yoktur." dedi.

Uluslararası işbirliğinin Trump'ın politikaları nedeniyle zarar gördüğünü ve Birleşmiş Milletler (BM) ile BMGK'nın bu sürede "tarafsız bir icraatta bulunmadığını" savunan Ruhani, "İran'ın nükleer anlaşmadaki kesin politikası eyleme karşı eylemdir. Avrupalı tarafların taahhütlerine uymaması halkın güveninin azalmasına ve diplomasi alanının daralmasına neden oldu. ABD yönetimi, nükleer anlaşmaya dönmekten yana olduğunu iddia ediyor ancak bu zeminde pratik hiçbir adım atmadı. ABD nükleer anlaşmadan müzakere ile ayrılmadı ki dönüşü müzakereye bağlı olsun." görüşlerini paylaştı.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetimi Kurulu'ndan İran'a karşı çıkarmak istedikleri kararı geri almalarının doğru bir karar olduğunu belirten Ruhani, şunları kaydetti:

"Böyle adımlar süreci zorlaştırıyor ve şartları daha karmaşık hale getiriyor. İran, nükleer anlaşma için bedel ödeyen tek taraf olmamalıdır. İran'ın attığı adımlar nükleer anlaşma çerçevesindedir."

İran'ın İngiltere'de bloke edilen parasıyla ilgili olarak da Ruhani, "İran'a borçlu olan birçok ülke ödeme için bir kanal oluşturmakta. Çok ilginçtir ki İran'ın (İngiltere'deki) savunma alacağının iade edilmesiyle ilgili pratik bir ilerleme olmadı. İran'ın alacağının ödenmesi, diğer ilişkilerdeki sorunların giderilmesinde de etkilidir." ifadelerini kullandı.

Johnson da nükleer anlaşmanın korunmasının önemine değinerek, "Nükleer anlaşmaya taraf olanların taahhütlerine dönmesini sağlayacak uygun bir yol bulmak için hepimiz çaba göstermeliyiz. Bu konuda iyi niyet göstermeliyiz. Hepimiz bu süreci desteklemeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Ruhani Johnson İngiltere Başbakanı
Fakiri ne yapayım

Fakiri ne yapayım
Doğum gününde özür diledi

Doğum gününde özür diledi
Milyonluk teklifi reddetti

Milyonluk teklifi reddetti
Şarkıyla itiraf etti

Şarkıyla itiraf etti
Sakiler'den yeni şarkı

Sakiler'den yeni şarkı
Dizi davul gibi şişti

Dizi davul gibi şişti
Saldırı sonrası ringde

Saldırı sonrası ringde
Önce kariyer sonra evlilik

Önce kariyer sonra evlilik
Sıla davasında hüsran

Sıla davasında hüsran

EN ÇOK OKUNAN HABERLER