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21 Mayıs 2019 17:36 | Salı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Beyaz Saray Pentagon’un baskısıyla İran’dan özür diliyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Beyaz Saray’ın İran’a yönelik savaş tehdidinin gerçekçi olmadığını söyleyerek, İran milleti bizim saldırımızdan korksun açıklaması yapıyorlar. Ardından Pentagon’un baskısıyla özür dileyerek saldırı niyetleri olmadığını söylemekteler. İran’ı tehdit ettikten 2 saat sonra pişman oluyor ve tehditlerinden geri adım atıyorlar dedi.

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Maku şehrini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Batı Azerbaycan eyaletinde yapılan yeni projelere dair bilgi verdi. ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı yaptırım ve savaş tehditlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Ruhani, yaptırımlar altındayken yeni projeler hayata geçirdiklerini belirterek, ”Siyaset dünyasına yeni girenler İran’ı karıştırabileceklerini zannediyorlar. Oysa ülkemiz yaptırımlara rağmen gelişmekte ve kalkınmaktadır” ifadelerini kullandı. 

İran milletinin gücünü ve direnişini gören ABD’nin geri çekilmek zorunda kaldığını belirten Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ”İran’ı tehdit ettikten 2 saat sonra pişman oluyor ve tehditlerinden geri adım atıyorlar. Trump’ın İran’ı tehdit etmesinden sonra Pentagon hızlı bir şekilde Trump’ı arayarak bunun tehlikeli olduğunu kendisine söylemekte. Bu nedenle Trump geri adım atarak İran’a saldırı niyetinde olmadığını açıklamakta. İşte bu İran’ın gücünü gösterir” şeklinde konuştu. 

ABD’nin yaptırımları karşısında İran milletinin direnişinden vazgeçmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Ruhani, ”Yaptırımlar İran milleti için birçok zorluğa neden olsa da milletin iradesini kıramamıştır. Milletimiz zorbalık karşısında başını aşağı indirmez” ifadelerini kullandı. 

İHA

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