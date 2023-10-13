İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Reisi, ziyaret ettiği Fars eyaletine bağlı Rüstem ilçesinde halka hitap etti.

Konuşmasında, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında sivil yerleşim yerlerinin bombalandığını ve çocukların öldürüldüğünü söyleyen Reisi, "ABD ve Siyonist rejimin destekçisi ülkeler, Gazze'de işlenen bu savaş suçlarına ortak olduklarını bilmelidir. Bu eylemlerle Filistin halkının talep ve direnişinin son bulacağını sanmayın." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, ABD ve İngiltere'nin İsrail'e destek için askeri güçlerini Doğu Akdeniz'e konuşlandırmasına tepki gösterdi.

Kenani, su, elektrik, yakıt, ilaç ve gıda akışının kesildiği Gazze'yi bombalayan İsrail'e açık destek veren Washington ve Londra'nın, Tel Aviv yönetiminin işlediği savaş suçlarından hukuki ve uluslararası açıdan sorumlu olduğunu belirtti.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABDULLAHİYAN'DAN "GAZZE İÇİN BÖLGESEL DÜZEYDE TOPLANTI" ÇAĞRISI



Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Beyrut'taki ziyareti kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Mikati ile görüşmesinde Abdullahiyan, "Bizim için önemli olan Lübnan'ın güvenliği ve sükunetin sağlanması. Ziyaretimin asıl hedefi de budur. Durumu ele almak için bölge liderleri düzeyinde bir toplantı gerçekleştirilmesi önerisinde bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik yıkıcı savaşını durdurmaması halinde olayların tüm bölgeye yayılacağını söyledi.

Lübnan Başbakanı Mikati de tüm tarafların diplomatik çabalarının Gazze'de yaşananlar ve Lübnan'ın korunması meselesi etrafında yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Abdullahiyan-Nasrallah görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Beyrut temasları kapsamında Hizbullah lideri Nasrallah ile de bir araya geldi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan, Nasrallah ile Gazze Şeridi'nde yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

İkili, Gazze Şeridi'nde yaşanan tarihi ve tehlikeli gelişmeler karşısında herkese düşen sorumluluk ve alınması gereken pozisyonlar hakkında istişarelerde bulundu.