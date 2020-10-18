  • BIST
    1192.73
  • Dolar
    7,9347
  • Euro
    9,2997
  • Altın
    484,6100
İstanbul
14 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ermeni askerleri silahlarını bırakıp kaçtı!
Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: işgalci Ermenistan'ın Su-25 savaş uçağı düşürüldü
Bakan açıkladı! 65 ilaç daha geri ödeme listesinde!
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu
Kare kare fotoğrafladı!
Ambargo 13 yıl sonra kaldırıldı! İran artık silah alıp satabilecek!
Çanakkale Boğazı'nda 'Kanuni' heyecanı! Vatandaşlar bayraklarla karşıladı
Uçus saatini kaçırma derdi artık sona eriyor
Can Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun
Bakan Pakdemirli duyurdu: 243 milyon lira hibe sağlanacak
Jandarma 354 internet sitesinin erişimini engelledi
Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hazır! En büyük pay o kuruluşlara ayrıldı
Azerbaycan, Ermenistan'ın saldırı girişimlerini önledi
'Sungur' göreve hazır
Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor! TSK'ya savaş seyrini değiştirecek milli teknoloji
BAE Hoşgörü Bakanı Al Nahyan'a taciz suçlaması
PKK'ya yıldırım darbesi!
Karadeniz'deki gaz derin denizlerdeki en büyük 20 keşif arasında
Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes! Tarih belirlendi
Fransa'da alçak plan! Cinayeti Müslüman dünyasına yıkacaklar
Bu yaşın üstündekilerde ölüm riski 6.7 kat! Koronavirüs kabusu büyüyor
Virüse karşı sinekkaydı tıraşı Virüse karşı sinekkaydı tıraşı
Mısır İsrail'e 'dur' dedi! Şaşırtan açıklama
Antalya'da sahilinde ağır metal kirliliği var
18 Ekim 2020 Pazar 12:06:00 - Güncelleme:18 Ekim 2020 Pazar 12:12:00

İran, BM'nin 2007'den beri uyguladığı silah ambargosunun kaldırıldığını duyurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

İran, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2007'den bu yana ülkeye uygulanan silah ambargosunun kaldırıldığını ve bugün itibarıyla her türlü konvansiyonel silahı yasal kısıtlama olmaksızın alıp satabileceğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tahran'ın 2015'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri ve Almanya arasında imzaladığı nükleer anlaşma uyarınca, 13 yıldır uygulanan uluslararası silah ambargosu ile bazı İranlı yetkililere yönelik getirilen uluslararası seyahat yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD rejiminin çabalarına meydan okuyarak 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını ve nükleer anlaşmayı koruyan uluslararası toplum için önemli bir gündür." ifadelerine yer verildi.

İran'ın bu günden sonra yasal olarak silah alıp satabileceğine dikkat çekilen açıklamada, "İran, bugün itibarıyla her türlü kaynaktan herhangi bir hukuki kısıtlama olmaksızın, yalnızca kendi savunma ihtiyaçları doğrultusunda gerekli silah ve teçhizatı tedarik edebilir ve kendi siyasetleri doğrultusunda savunma silahlarını ihraç edebilir." denildi.

ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı olarak çekilmiş, Ağustos 2018 itibarıyla Tahran'ın füze programı ve bölgesel nüfuzunun da sınırlandırıldığı yeni bir anlaşmaya zorlamak için İran'a yönelik "tarihin en ağır yaptırımlarını" uygulamaya başlamıştı.

İran ise ABD'nin yaptırımlarına karşılık Avrupa ülkelerinden beklediği ekonomik desteği alamayınca anlaşmadaki taahhütlerini geçen yıl kademeli olarak durdurmuştu.

BM'nin 2007'den bu yana İran'a uyguladığı ve nükleer anlaşma kapsamında bugün itibarıyla sona eren silah ambargosunu yenileme girişimleri ağustosta BMGK'de başarısızlıkla sonuçlanan ABD, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek, Konseyin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan mekanizmayı (snapback) tetiklemişti.

ABD, BMGK üyelerinin anlaşmadan çekilen bir ülkenin söz konusu mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini açıklamasına rağmen İran'a yönelik tüm BM yaptırımlarını tek taraflı olarak 19 Eylül'de uygulamaya başlamıştı.

ABD yönetimi, İran'a yönelik tek taraflı uyguladığı silah ambargosunu delen ülkelere yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER