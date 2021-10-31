VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den dikkat çeken Squid Game yasağı!
İran'dan gündemi sarsacak iddia!
Şimdiye kadar hiç görülmemişti! Koronavirüs oraya da sıçradı
Kuzey Kore liderinden kıtlık çağrısı: Siyah kuğu yiyin
Kürsüde BM raporunu yırttı!
Kaynak yaptı... Bakan Varank'tan fabrika ziyareti
Roma'da kritik zirve! Önemli konular masada
BES'i çocuklar besledi
O terörist Erivan'da
Asgari ücretli, emekli ve esnaf için iyi haber
"Kuvvetli Yağışa Dikkat!"
Tarkan ve Kurt!
Gülşen konserinde şoke eden hakaret
New York'ta kafa dağıtıyor
Dengesiz havalarda bağışıklığı portakal suyuyla koruyun
‘Süper Grip'te antibiyotik kullanımı zirve yaptı
Tarçın çayı ağrıları azaltıyor Balla karıştırmak etkisini artırır
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 31 Ekim
Pandemide acile gitmeden önce bu belirtilere dikkat
Türkiye, Yemen'deki bombalı saldırıyı kınadı
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek
Çavuşoğlu'ndan SİHA açıklaması!
Marmaray'dan 'seferlerde aksama' açıklaması
Türkiye de imzaladı! G-20 zirvesinde vergi kararı
31 Ekim 2021 Pazar 11:01:00 - Güncelleme:31 Ekim 2021 Pazar 11:01:00

İran: Benzin sistemine siber saldırı ABD ve İsrail'in suçu

Kaynak: AA

ABONE OL

Geçtiğimiz günlerde İran'ın benzin sistemini kilitleyen ve uzun araç kuyrukları oluşturan siber saldırının arkasında ADB ve İsrail olduğu iddia edildi. Konuya ilişkin İran Sivil Savunma Kurumu Başkanı General Gulamrıza Celali, 'Bu demir yolu ve limana yapılan saldırı ile benzerlik arz ediyor. Bize göre bu saldırı kesin olarak ABD ve Siyonistlerin vasıtasıyla yapılmıştır.' şeklinde konuştu.

İran Sivil Savunma Kurumu Başkanı General Gulamrıza Celali, ülkenin benzin sistemini kilitleyen siber saldırının ABD ve İsrail tarafından yapıldığını ileri sürdü.

Celali, devlet televizyonuna verdiği röportajda, ülkedeki benzin sistemini kilitleyerek istasyonların önünde uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açan siber saldırıyla ilgili konuştu.

Yapılan istihbarat analizlerine göre benzin sistemine yapılan siber saldırının yabancı bir ülke, ABD ve İsrail tarafından yapıldığını ileri süren Celali, şöyle devam etti:

"Siber saldırı ara yazılım bölümünde gerçekleştiği ve oldukça karmaşık olduğu için temizlenmesi çok zor. Bu demir yolu ve limana yapılan saldırı ile benzerlik arz ediyor. Bize göre bu saldırı kesin olarak ABD ve Siyonistlerin vasıtasıyla yapılmıştır."

İran'da 26 Ekim'de benzin dağıtım sistemine yapılan siber saldırı nedeniyle akaryakıt hizmeti verilememiş ve istasyonların önünde uzun araç kuyrukları oluşmuştu.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, saldırının "ne ilk ne de son" olduğunu belirterek, yetkililerden buna hazırlıklı olmalarını istemişti.

Etiketler : İran Sivil Savunma Kurumu İran ABD ve İsrail
Ünlüler çocuklarıyla izledi

Ünlüler çocuklarıyla izledi
Setlere daha var

Setlere daha var
Baba oluyor

Baba oluyor
Evlilikte çok uçtum!

Evlilikte çok uçtum!
Kimse zorla evlendirmiyor

Kimse zorla evlendirmiyor
300 gül jesti

300 gül jesti
Oyuncu olmak doğru kararmış

Oyuncu olmak doğru kararmış
42 yaş mutluluğu

42 yaş mutluluğu
‘Sana Söz'de korona paniği

‘Sana Söz'de korona paniği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER