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20 Kasım 2020 Cuma 20:59:00 - Güncelleme:20 Kasım 2020 Cuma 20:59:00

İran, Basra Körfezi'nde 'kaçak akaryakıt taşıyan' yabancı bir gemiye el koydu

Kaynak: AA

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde 300 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan Panama bandıralı bir gemiye el koyarak, gemideki 10 kişiyi gözaltına aldı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan ilçesi açıklarında kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen yabancı gemiye Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda Panama bandıralı gemiye el koyulurken, 10 kişilik mürettebat da gözaltına alındı.

Gemide 300 bin litreden fazla kaçak akaryakıt ele geçirildiği bildirildi.

Gözaltına alınan mürettebatın uyruklarına ilişkin bilgi verilmedi.

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