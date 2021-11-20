İran Basra Körfezi'nde bir gemiye el koydu

İran Basra Körfezi'nde bir gemiye el koydu

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan ilçesinde 150 bin litre kaçak mazot taşıyan gemiye el konuldu.

El konulan gemideki yabancı uyruklu 11 kişi gözaltına alındı ve yargılanmak üzere ilgili makamlara sevk edildi.