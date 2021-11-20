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20 Kasım 2021 Cumartesi 11:57:00 - Güncelleme:20 Kasım 2021 Cumartesi 11:57:00

İran Basra Körfezi'nde bir gemiye el koydu

Kaynak: AA

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İran, Basra Körfezi'nde yakıt kaçakçılığı yapan ve 11 mürettebatı bulunan gemiye el koyduğunu duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan ilçesinde 150 bin litre kaçak mazot taşıyan gemiye el konuldu.

El konulan gemideki yabancı uyruklu 11 kişi gözaltına alındı ve yargılanmak üzere ilgili makamlara sevk edildi.

Etiketler : İran gemi Basra körfezi kaçak mazot
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