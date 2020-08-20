  • BIST
    1119.26
  • Dolar
    7,3530
  • Euro
    8,7149
  • Altın
    458,4630
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 87 kişi öldü
Bakan Varank'tan Cumhuriyet'e 'Oruç Reis' tepkisi: "Yunanistan medyasında bugün..."
İzmir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
TİKA'dan Zanzibar'a tıbbi destek
Irak İbrahim Halil Sınır Kapısı açıldı
Türkiye'den Dahlan hamlesi! BAE'nin "truva atına" kırmızı bülten
MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sinan Gümüş ilk idmanına çıktı
Başkan Erdoğan'dan flaş İstanbul yorumu: İstanbul şimdi çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı
Sıcak hava balon turları, 22 Ağustos itibarıyla tekrar başlayacak
Bakan Mustafa Varank'tan Cumhuriyet'e 'Oruç Reis' tepkisi: Yunanistan basınında bugün...
Körfez'de tehlikeli gelişme: İran BAE gemisini alıkoydu!
Güleda Cankel'in katiline müebbet hapis!
Rusya ve Esed rejimi anlaştı!
Van Gölü'ne 'Yüzen Otel' projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onay aldı
Trabzonspor Andusic'in sözleşmesini feshetti
Gizli üsse giren denizaltı uyduya yakalandı!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hicretle beraber yeryüzünde adalet ve merhamet temelleri üzerine yeni ...
Yerli ve milli olarak geliştirilen GİS, Milli Muharip Uçak Projesi'nde de kullanılacak
Ruhani yeni füzeleri tanıttı: Komşularımız İran'dan emin olsun
Lukaşenko'yu 'istenmeyen kişi' ilan ettiler
Koronavirüs sürecinde makyaj yapmayın!
Merkez Bankası'ndan 10 milyar liralık ihale
20 Ağustos 2020 Perşembe 13:40:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 15:02:00

İran Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiye el koydu

ABONE OL

Basra Körfezi'de tehlikeli gerginlik. BAE sahil güvenlik güçleri İranlı balıkçıların teknelerine ateş açıp 2 balıkçıyı öldürdü. İran kara sularını ihlal eden BAE'ye ait gemiye el koyarak mürettebatı gözaltına aldı. Olayın ardından BAE'nin Tahran'daki Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İran, Basra Körfezi'nde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sahil güvenlik güçlerinin İranlı balıkçı teknelerine açtığı ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve İran kara sularını ihlal eden BAE'ye ait bir geminin alıkonularak mürettebatının gözaltına alındığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BAE sahil güvenlik güçlerinin pazartesi günü Basra Körfezi'ndeki İranlı balıkçı teknelerine ateş açtığı belirtildi.

Açılan ateş sonucu 2 İranlı balıkçının hayatını kaybettiği ve BAE tarafından bir balıkçı teknesine el konulduğu aktarıldı. Bunun ardından aynı gün İran kara sularını ihlal eden BAE'ye ait bir geminin alıkonulduğu ve mürettebatın da gözaltına alındığı kaydedildi.

Olayın ardından BAE'nin Tahran'daki Maslahatgüzarının 24 saat içerisinde 2 kez bakanlığa çağrıldığı ve İran'ın itiraz protestosunun kendisine iletildiği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığına göre, BAE hükümeti yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade eden bir mesajla tüm kayıpları tazmin edeceğini Tahran'a iletti.

Açıklamada, BAE'nin, alıkoyduğu tekneyi ve balıkçıları serbest bıraktığı, öldürülen balıkçıların cenazelerinin teslimine ilişkin yasal sürecin ise devam ettiği aktarıldı.

İran ise alıkonulan BAE gemisi ve mürettabatıyla ilgili yargı sürecinin devam ettiğini belirtti.

BAE'nin İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasının ardından son aylarda nisbeten düzelme sürecine giren Tahran ile Abu Dabi arasındaki ilişkiler yeniden gerilmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER