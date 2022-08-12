VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hisarcıklıoğlu: Ara buluculuk merkezlerinin kurulmasıyla devrimsel bir adım atıldı
Emine Erdoğan: Milli Eğitim Bakanlığımız, Aile Okulu Projesi'ne aileyi güçlendirme motivasyonuyla ba...
Kadıköy'deki izinsiz gösterilere ilişkin 25 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığından dolandırıcılık uyarısı
SAHA EXPO, savunma sanayisi metaverse fuarı düzenleyecek
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksi temmuzda beklenenden fazla azaldı
YSK Başkanı Akkaya, sandık seçmen listelerinin oluşumunu anlattı
Antalya'da banka şubesi müdürü rehin alındı
Tayvan, Çin'e ait 24 savaş uçağı ve 6 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
"Okul kütüphanelerindeki kitap sayısını yıl sonuna kadar 100 milyona tamamlayacağız"
Skandal savunma: Gerekirse Türkleri dinleriz
Dışişleri: Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmasına Türkiye müsaade etmeyecek
Rusya'dan Türk Lirası kararı
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İran, AB'nin nükleer anlaşmayı canlandırmak için sunduğu yeni önerisini kabul edebileceğini duyurdu
Rusya, Ulusal Refah Fonu için Türk lirası almayı değerlendiriyor
62. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri başladı
Sevim Alan kimdir? SEVİM ALAN KAÇ ŞUBESİ VAR ?
Gıda, enerji ve ekonomideki küresel krizler neyin sonucu?
Manisa'daki "Yanık Ülke" FPV dron ile görüntülendi
Tarım Kredi'de indirim tarihi belli oldu
Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklamaları
Haluk Bayraktar'dan bomba açıklama: Yeni bir seviye olacak
12 Ağustos 2022 Cuma 15:32:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2022 Cuma 15:32:00

İran, AB'nin nükleer anlaşmayı canlandırmak için sunduğu yeni önerisini kabul edebileceğini duyurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

AB'nin, nükleer görüşmelerdeki tıkanıklığı aşmak için İran'ın geçmişteki nükleer faaliyetlerine ilişkin BM soruşturmasını kapatmayı amaçlayan bir öneriyi Tahran'a sunduğu belirtiliyor.

İran, Avrupa Birliği'nin (AB) nükleer görüşmelerdeki tıkanıklığı aşmak için sunduğu ve İran'ın geçmişteki nükleer faaliyetlerine ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) soruşturmasını kapatmayı amaçlayan öneriyi kabul edebileceğini açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir İranlı diplomat, AB tarafından sunulan önerilerin değerlendirilme aşamasında olduğunu söyledi.

İranlı diplomat, "Avrupa'nın önerileri, İran'a güvenlik meseleleriyle ilgili siyasi iddialar, yaptırımlar ve garantiler de dahil olmak üzere çeşitli konularda güvence sağlarsa kabul edilebilir." ifadelerini kullandı.

İran ile nükleer müzakereler

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Nisan 2021'den bu yana aralıklarla Viyana'da yapılıyor.

Viyana'da Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla yapılan müzakerelere eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington, AB aracılığıyla dolaylı katılım sağlıyor.

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken, İran nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek tüm yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor. İran ayrıca nihai anlaşma için nükleer programıyla ilgili uluslararası "siyasi soruşturmaların" kapatılmasını istiyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'in 25 Haziran'daki Tahran ziyaretinde, ABD ile İran arasında AB aracılığıyla yapılan dolaylı görüşmelerin Doha'da sürdürülmesine karar verilmişti. 29 Haziran'da yapılan görüşmelerde de ilerleme sağlanamadığı açıklanmıştı.

Borrell, 20 Temmuz'da İran ile ABD arasındaki anlaşmazlığı çözmek için taraflara yeni bir taslak metin sunduğunu duyurmuştu. Tahran ve Washington yönetimleri de AB'nin sunduğu yeni çözüm önerilerini olumlu karşıladıklarını ilan etmişti.

Taraflar, müzakerelere yeniden başlamak için 4 Ağustos'ta yeniden Viyana'da toplanmış ve taraflar 4 gün süren görüşmelerde az da olsa ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

Son olarak ABD'nin Wall Street Journal gazetesi, dün ismi açıklanmayan Avrupalı diplomatlara dayandırdığı haberde, AB'nin, görüşmelerdeki tıkanıklığı aşmak için İran'ın geçmişteki nükleer faaliyetlerine ilişkin BM soruşturmasını kapatmayı amaçlayan bir öneriyi Tahran'a sunduğunu yazmıştı.

Etiketler : Avrupa Birliği İRAN BM AB
Demet Oğuzhan'a taşındı

Demet Oğuzhan'a taşındı
Ham altın jesti

Ham altın jesti
Mutluluk pozu

Mutluluk pozu
O sözleri kimseye söylemedim

O sözleri kimseye söylemedim
Tarlada kağıt katlama sanatı

Tarlada kağıt katlama sanatı
Sefo enerjisi

Sefo enerjisi
Zayıflamak için cihaz taktı

Zayıflamak için cihaz taktı
Eski sevgili filtresi

Eski sevgili filtresi
Bağırsakları düğümlendi

Bağırsakları düğümlendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes