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15 Ağustos 2022 Pazartesi 17:55:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2022 Pazartesi 17:55:00

İran: AB'nin nükleer anlaşma taslağına ilişkin yanıtımızı gece yarısına kadar bildireceğiz

Kaynak: AA

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) tarafından sunulan nükleer anlaşma taslağına ilişkin yazılı yanıtını bu gece saat 24.00'e kadar bildireceğini söyledi.

Tahran'da "Gazeteciler Günü" münasebetiyle düzenlenen törene katılan Abdullahiyan, gazetecilere nükleer anlaşmanın hayata geçirilmesi konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abdullahiyan, "AB tarafından sunulan nükleer anlaşma taslağıyla ilgili son değerlendirmelerimizi içeren yazılı metni saat 24.00'e kadar göndereceğiz." dedi.

İran heyetinin müzakereler için Viyana'ya hareket ettiğini aktaran Abdullahiyan, "Eğer görüşlerimiz kabul edilirse, Dışişleri Bakanları toplantısında metne son halini vermeye ve anlaşmayı duyurmaya hazırız. ABD, Viyana görüşmelerinde İran'ın iki konudaki önerisine nispeten katıldı. Bu konular metne dönüştürülmeli." ifadelerini kullandı.

İRAN İLE NÜKLEER MÜZAKERELER

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, Nisan 2021'den bu yana aralıklarla Viyana'da yapılıyordu.

Viyana'da Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla yapılan müzakerelere, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington, AB aracılığıyla dolaylı katılım sağlıyordu.

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken, İran yönetimi ise nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek tüm yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor.

Taraflar son olarak Mart 2022'de toplanmış, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "dış etkenler" nedeniyle görüşmelere ara verildiğini duyurmuştu.

Borrell'in 25 Haziran'daki Tahran ziyaretinde, ABD ile İran arasında AB aracılığıyla yapılan dolaylı görüşmelerin Doha'da sürdürülmesine karar verilmişti. 29 Haziran'da yapılan görüşmelerde de ilerleme sağlanamadığı açıklanmıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, 20 Temmuz'da İran ile ABD arasındaki anlaşmazlığı çözmek için taraflara yeni bir taslak metin sunduğunu duyurmuştu. Tahran ve Washington yönetimleri de AB'nin sunduğu yeni çözüm önerilerini olumlu karşıladıklarını açıklamıştı.

Etiketler : iran nükleer anlaşma avrupa birliği
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