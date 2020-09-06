İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada UAEA’nın İran hakkında yayımladığı son raporun yeni olmadığını belirterek, İran’ın nükleer faaliyetlerinin nükleer anlaşma içerisinde de belirtildiği gibi barışçıl olduğunu ve bu yönde hareket ettiğini söyledi. Kemalvendi, UAEA’nın raporu hakkında, "Beklediğimiz bir rapordu. İran’ın barışıl nükleer faaliyetleri ve nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına bağlılığı, nükleer anlaşma içerisinde de yer almıştır. Bu anlamda rapor bizim için yeni değil" dedi.

İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini askıya alma kararı sonrasında uranyum zenginleştirmesini 300 kilogramın üzerine çıkardığını belirten Kemalvendi, bunun yeni bir şey olmadığını söyleyerek, "Uranyum zenginleştirilmesi ve diğer nükleer faaliyetlere ilişkin ayrıntıların diğer ülkelerle paylaşılması gibi bir zorunluluk yok. Hali hazırda 3 tonun üzerinde zenginleştirilmiş uranyum stoğumuz var. Günlük üretimimiz 250 kilogram ile 300 kilogram seviyelerine çıkabilir. Bu nükleer anlaşma imzalanmadan önceki oran. Elbette bu İran’ı daha da yükseğe çıkartabiliriz" dedi.

Kemalvendi, İran’ın nükleer faaliyetlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından denetlenen Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’nın bir parçası olduğunu ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması ile nükleer anlaşmanın birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. İran’ın ağırlaştırılmış su üretiminin 130 metrik tonun altında olduğunu ve UAEA’nın raporunda da bunun belirtildiğini vurgulayan Kemalvendi, 130 metrik tonun üzerindeki ağırlaştırılmış suyun satışa konulduğunu belirterek, "Biz 130 metrik tonun üzerinde üretim yapmayacağımızı söylemedik. Söz konusu oranın üzerindeki ağırlaştırılmış suyu satışa koyabiliriz. Şu ana kadar bu satışlardan iyi gelir elde ettik. ABD açısından iyi bir durum olmasa da ağırlaştırılmış su satışını yapmaktayız. ABD uluslararası alanda hiçbir satış gerçekleştirmemizi istemiyor ve bu şekilde İran’ın nükleer tesislerinin ve fabrikalarının kapanacağını düşünmekte" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yayımladığı son raporda İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoğunda nükleer anlaşmada belirlenen sınırı aştığını belirtmiş ve 300 kilogram olan limitin Ağustos ayı itibarıyla 2 bin kilogram üstünde olduğunu aktarmıştı.