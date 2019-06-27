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27 Haziran 2019 00:13 | Perşembe

Irak'tan 'Yüzyılın Anlaşması planı kabul edilemez' açıklaması

Irak Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Şirko Muhammed, ABD'nin İsrail-Filistin meselesine "çözüm" iddiasıyla öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" planının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Irak Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Şirko Muhammed, ABD'nin İsrail-Filistin meselesine "çözüm" iddiasıyla öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" planının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın danışmanı Nebil Şaat başkanlığındaki Filistin heyeti ile Irak Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyelerinin başkent Bağdat'taki Meclis'te gerçekleştirdikleri görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Muhammed, Şaat'ın kendilerine "Yüzyılın Anlaşması" planına dair detaylı bilgi verdiğini aktardı.

Muhammed, "Irak Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, Filistin heyetine Filistin davasına yönelik tutumunu ve 'Yüzyılın Anlaşması' planını kabul etmediğini ifade etmiştir." dedi.

Oldukça olumlu geçen görüşmede birtakım ortak meselelerin ele alındığını söyleyen Muhammed, Irak'ın Filistin meselesine olan değişmez tutumunun vurgulandığını ve Irak ile Filistin meclisleri arasındaki ortak çalışmaları geliştirmenin yollarının arandığını aktardı.

"İSRAİL ARAP BÖLGESİNDE FİLİSTİN VARLIĞINI BİTİRMEK İSTİYOR"

Öte yandan Abbas'ın danışmanı Şaat, "Yüzyılın Anlaşması" planının Filistin meselesini sonlandırma çabası olduğunu yineledi.

Irak Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin de söz konusu planın kabul edilemez olduğunu kendilerine ilettiğini aktaran Şaat, şunları kaydetti:

"İsrail, Arap bölgesinde Filistin varlığını bitirmek istiyor, Filistin halkının sergilediği kararlı duruşa rağmen rüşvet vermeye çalışıyor. Ancak Filistin halkı Kudüs ve bağımsızlığına karşı ayaklarının altına dünyanın tüm serveti serilse dahi bunu kabul etmez."

"YÜZYILIN ANLAŞMASI" PLANI KAPSAMINDAKİ İLK ORGANİZASYON

ABD öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenen iki günlük "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılıyor. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak ediyor.

Filistin başta olmak üzere Irak ve Lübnan ise net bir tutum takınarak, çalıştaya katılmayacaklarını duyurmuştu.

YÜZYILIN ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında planın detaylarına ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Bu haberlere göre plan, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "Yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

(AA)

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