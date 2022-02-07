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07 Şubat 2022 Pazartesi 01:00:00 - Güncelleme:07 Şubat 2022 Pazartesi 01:00:00

Irak'ta Sünniler, KDP ve Türkmenler meclisteki cumhurbaşkanı seçimi oturumuna katılmayacak

Kaynak: AA

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Irak'ta Sünniler, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Türkmenler yarın mecliste cumhurbaşkanı seçimi için düzenlenecek oturuma katılmama kararı aldı.

Sünni Meclis Grubu olan Egemenlik Koalisyonundan (67 milletvekili) yapılan açıklamada, siyasi partilerle uzlaşı sağlanana kadar yarınki meclis oturumuna katılmama kararı aldıkları bildirildi.

KDP (31 milletvekili) de milletvekillerinin yarınki oturuma katılmayacağına ilişkin açıklama yaptı.

İran'a yakın Şii çatı kuruşu Koordinasyon Çerçevesi'nden (88 milletvekili) yapılan açıklamada ise "siyasi gruplar arasında anlaşmalar sağlanana kadar meclis oturumunun yapılmaması gerektiği" vurgulandı.

Mecliste 7 milletvekili olan Türkmen Grubu da siyasi gruplar arasında uzlaşı sağlanmasına fırsat verilmesi için oturumu boykot kararı aldı.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu (73 milletvekili)da yarınki meclis oturumuna katılmama kararı almıştı.

Irak Meclisi'nde yarın cumhurbaşkanı seçimi için oturum düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde KDP'nin adayının yanı sıra Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) adayı mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile 25 aday daha yarışacak.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, KDP'nin cumhurbaşkanı adayı Hoşyar Zebari'nin adaylığını geçici olarak durdurma kararı almıştı.

İran'a yakın Şii çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi (88 vekil) KYB'nin adayını destekliyor.

Adayların cumhurbaşkanı seçilmeleri için meclisin üçte ikisinin oyunu almaları gerekiyor. Meclisin 9 Ocak tarihli açılış oturumunun ardından en geç 1 ay içerisinde yeni cumhurbaşkanının seçilmesi gerekiyor.

Etiketler : ırak sünniler cumhurbaşkanı seçimi
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