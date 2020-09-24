Irak'ta yeni Koronavirüs kararı!

24 Eylül 2020 Perşembe 11:47:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 11:47:00
Irak'ta sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Kaynak: AA
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Irak Hükümeti, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.
Irak hükümetine bağlı kriz masası tarafından yapılan açıklamada, akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması kararı alındığı belirtildi.
Irak'ta Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 4 binlerde seyrediyor.
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