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29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:07:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:08:00

Irak'ta Sadr siyasetten tamamen çekildi

Kaynak: AA

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Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, siyasetten tamamen çekildiğini duyurdu.

Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım." ifadesini kullandı.

Açıklamasında, İran'da ikamet eden ve dün "mercilik görevine son verdiğini" duyuran Iraklı Şii dini mercilerden Ayetullah Kazım el-Hairi'yi de eleştiren Sadr, Hairi'nin mercilikten çekilme kararını kendi iradesiyle almadığın savundu.

Irak'ta Sadr'a bağlı politbüro başta olmak üzere siyasi, ekonomik ve askeri kurumlar bulunuyor.

Etiketler : Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr Ayetullah Kazım el-Hairi
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