VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin yeni deniz doktrinini imzaladı
İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı
Animasyon filmi 'Karagöz' 26 Ağustos'ta vizyona girecek
Irak'ta Sadr ile Maliki arkasındaki anlaşmazlık Şiiler arası iç çatışma riski taşıyor
Domagoj Vida, AEK'ya transfer oldu
“Türkiye için bir huruç harekatı”
Putin "rakipsiz" demişti... Yeni füze geliyor
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi
KPSS'de genel yetenek ve genel kültür oturumu yapıldı
Nöbetçi eczaneler e-Devlet'ten görülebilecek
Türk savunma sanayisinde "dev araç" rekabeti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Donetsk bölgesi için 'zorunlu' tahliye emri
Türk milletinin göğsünü kabartan tim: SAS
Diyarbakır'da ‘Eren Abluka-28 operasyonu başlatıldı!
İlk gemi yola çıkıyor
Aranan ülkelerden bir tanesi olabiliriz
İki ülke arasında gerilim! Savaş gemileri bölgede boy gösterdi
Maymun çiçeğini yendi damgalanmayı yenemedi
Zehra Bayır'ın acılı babası vahşeti anlatıp isyan etti
Tahıl koridoru için ilk rota belli oldu!
Devlet unutmaz
"Hizaya getirilen Türkiye artık yok"
Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
Asgari ücretliye ucuz konut fırsatı! Tarih netleşti
31 Temmuz 2022 Pazar 14:46:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2022 Pazar 14:46:00

Irak'ta Sadr ile Maliki arkasındaki anlaşmazlık Şiiler arası iç çatışma riski taşıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Eski başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin ve İran'a yakın Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak Muhammed Şiya es-Sudani'yi açıklaması, siyasi havayı yumuşatmak bir yana Sadr yanlılarının sokağa çıkmasına yol açtı.

Irak'ta 10 Ekim 2021'de yapılan seçimlerin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen hükümetin kurulamaması ve Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile eski başbakanlardan Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki arasındaki "rekabetin" büyümesi ülkeyi Şiiler arası bir iç çatışma ortamına doğru götürüyor.

    İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin de Sadr ile Maliki adasındaki "kavgada" taraf olması tansiyonu yükselten bir etken olarak değerlendiriliyor.

    Maliki'nin ve İran'a yakın Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak ilan ettikleri Muhammed Şiya es-Sudani'yi geri çekmemeleri halinde Sadr'ın sokakları yeniden harekete geçirmesinden ve gerilimin önü alınamaz bir şekilde büyümesinden endişe ediliyor.

    Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ve Maliki arasında geçmişe dayanan husumet, ses kayıtlarındaki suçlamalar ve protestolarla tırmanan gerilim, ülkede siyasi süreci zora sokarak hükümetin kurulmasını geciktiriyor.

    Sadr, Sudani'yi "İkinci Maliki" olarak değerlendiriyor

    İran'a yakın siyasi grupların oluşturduğu Koordinasyon Çerçevesi'nin hükümetin kurulmasını hızlandırmak için Sudani'nin başbakan adaylığını açıklaması, siyasi havayı yumuşatmak bir yana Sadr yanlılarının sokağa çıkmasına yol açan bir gelişme oldu. Çünkü Sadr, Sudani'yi "İkinci Maliki" olarak değerlendiriyor ve adaylığını kabul etmeyeceğini ortaya koyuyor.

    10 Ekim seçimlerinin galibi Sadr Hareketi'nin KDP ve Sünni gruplarla oluşturduğu koalisyon, hükümeti kurmada ve cumhurbaşkanını seçmede başarılı olamadı. Bunun üzerine Sadr siyasetten çekildiğini açıkladı ve harekete bağlı milletvekilleri Meclis Başkanlığına istifalarını sundu. Bu gelişme sokakların hareketleneceğinin ve Sadr'ın siyasi tavrını gösteriler aracılığıyla ortaya koyacağının işaretiydi.

    Koordinasyon Çerçevesi 25 Temmuz'da Sudani'yi başbakan adayları olarak açıkladı. Irak'ta Çalışma ve Sosyal Bakanlığı ile İnsan Hakları Bakanlığı yapan Şii siyasetçi Sudani, Ekim 2019'daki gösterilerin ardından Dava Partisi ve Kanun Devleti Koalisyonu'ndan istifa etti. Sudani'nin, o dönem başbakan olan Adil Abdulmehdi'nin ardından hükümeti kurmak amacıyla istifa ettiği belirtiliyor. Bu nedenle Sadr, o tarihte de Sudani'nin adaylığını reddetmiş ve buna izin vermemişti.

    Sadr ile Maliki arasındaki gerilim, Şiiler arası bir çatışma potansiyeli taşıyor

    Sadr ile Maliki arasındaki anlaşmazlıkların daha da derinleşmesi ve Şiiler arası iç çatışmaya dönüşmesi tehlikesi bulunuyor. İki tarafın da tutumu gerilimin daha da tırmanacağını gösteriyor.

    Sadr, 2006 ile 2014 arasında başbakanlık yapan Maliki'nin yolsuzluk yaptığını ve ülkeyi kötü yönettiğini iddia ederek kendisi ya da ona yakın birisinin tekrar iktidara gelmesine izin vermemek için sokakları harekete geçiriyor. Sadr, terör örgütü DEAŞ'in ülkenin büyük bir bölümünü ele geçirmesinden de Maliki'yi sorumlu tutuyor.

    Sadr'ın Meclis'ten çekilmesinin siyasi gelişmelerle ilgilenmeyeceği anlamına gelmediği kanaati hakimdi. Uzmanlar, Sadr'ın aktif siyaseti bırakarak, sokakları harekete geçireceği yorumları yapmıştı.

    Irak'ta 13 Temmuz'da Maliki'ye ait olduğu iddia edilen gizli kaydedilmiş bir ses kaydının yayınlanması Sadr'ın meydanlara çıkmasına yol açtı.

    Ses kaydında Maliki olduğu iddia edilen kişi, Sadr'ı "korkaklıkla" suçluyor ve onunla savaşmaya hazır olduğunu ifade ediyordu. Bu nedenle Sadr 15 Temmuz'da taraftarlarına "kitlesel cuma namazı" çağrısı yapmış ve Bağdat'ta Maliki karşıtı bir gösteri düzenlenmişti.

    Sadr 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada ise Maliki'den "tövbe etmesini" ve siyaseti bırakmasını istedi. Sadr, açıklamasında Maliki'nin aşiretine de çağrıda bulunarak Şii siyasetçinin çekilmesi talebini iletti. Ayrıca Sadr, Maliki'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü.

    İki lider arasındaki gerilim hükümetin kurulmasını geciktiriyor

    Halihazırda Sadr ile Maliki arasındaki husumet 2008'deki operasyonlara dayanıyor. Maliki, başbakanlığının birinci döneminde, ülkenin güney şehirlerinde Sadr'a bağlı Mehdi Ordusuna yönelik operasyon emri verdi. Düzenlenen baskınlarda Mehdi Ordusundan yüzlerce milis hayatını kaybetti, yüzlercesi de tutuklandı. Bu olay Sadr ile Maliki arasındaki düşmanlığı derinleştirdi.

    İki Şii siyasetçi nedeniyle Irak'ta siyasi gerilim gittikçe artıyor, hükümetin kurulması gecikiyor ve belirsizlikler öne çıkıyor. Nuri Maliki'nin Sadr yanlılarının 27 Temmuz'daki gösterisinin ardından eline silah alarak sokağa çıkması da çatışma riskinin ne kadar büyük olduğunun en çarpıcı örneği olarak dikkati çekiyor.

    Etiketler : Irak Mukteda es-Sadr Nuri el-Maliki Sadr ile Maliki
    İnsani yardımda zirvedeyiz

    İnsani yardımda zirvedeyiz
    Yüzündeki değişim şaşırttı

    Yüzündeki değişim şaşırttı
    Yangın tüpü yüzünde patladı

    Yangın tüpü yüzünde patladı
    ‘Sinemaya Emek Ödülleri'

    ‘Sinemaya Emek Ödülleri'
    Yüzen adalara turist akını

    Yüzen adalara turist akını
    İkinci tatilleri Kaz Dağları'nda

    İkinci tatilleri Kaz Dağları'nda
    ‘Yalancı' Edis

    ‘Yalancı' Edis
    Önce nikah sonra düğün

    Önce nikah sonra düğün
    Sizin Adınıza utanıyorum

    Sizin Adınıza utanıyorum

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
    closeX