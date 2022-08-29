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29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:00:00

Irak'ta Sadr yanlıları, Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi

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Irak'ta Mukteda es-Sadr yanlıları, Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi.

Irak'ta Mukteda es-Sadr yanlıları, Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi.

Sadr destekçilerinin eyleminden dolayı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'dan yapılan açıklamada, Bağdat'ta bugün saat 15.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı kararı alındığı bildirildi.

Irak'ta siyasetten çekilme kararı alan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçisi bir grup, Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etmişti.

Şii liderin destekçileri, alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplanmıştı.

Sadr yanlısı grup, burada protestolarla hükümet yetkililerini istifaya çağırmıştı.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasetten çekildiğini duyurmuştu.

Sadr, "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım." ifadesini kullanmıştı.

Sadr yanlıları daha önce de Meclisi basmıştı

Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr hareketine mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.

Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclisten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.

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