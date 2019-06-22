22 Haziran 2019 08:13 | Cumartesi
Irak'ta Mukteda es-Sadr taraftarları hükümet ve meclis karşıtı gösteri düzenledi
Irak'taki Sadr Hareketi Lideri Mukteda es-Sadr yanlısı yüzlerce kişi başkent Bağdat ve diğer illerde hükümet ile meclisi protesto etti.
Bağdat'ın yanı sıra Meysan, Babil, Basra, Necef, Kerbela ve Ed-Divaniyye'de toplanan göstericiler, hükümet ile meclisin faaliyetlerini protesto etti.
Göstericiler, üzerinde "Yolsuzluk DEAŞ terörünün başka bir yüzüdür" yazılı dövizler taşıdı.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösterilerde herhangi bir taşkınlık yaşanmadı.
AA
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