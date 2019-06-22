Irak'ta Mukteda es-Sadr taraftarları hükümet ve meclis karşıtı gösteri düzenledi

Bağdat'ın yanı sıra Meysan, Babil, Basra, Necef, Kerbela ve Ed-Divaniyye'de toplanan göstericiler, hükümet ile meclisin faaliyetlerini protesto etti.

Göstericiler, üzerinde "Yolsuzluk DEAŞ terörünün başka bir yüzüdür" yazılı dövizler taşıdı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösterilerde herhangi bir taşkınlık yaşanmadı.

AA