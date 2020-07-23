Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 80 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 361 yeni vaka tespit edildi.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 80 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 4 bin 122'ye ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, ülkede 2 bin 361 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 102 bin 226'ya çıktığı ifade edildi.
Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 2 bin 258 artışla 69 bin 405'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.
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