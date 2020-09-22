  • BIST
    1096.16
  • Dolar
    7,6700
  • Euro
    8,9807
  • Altın
    468,8860
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ruhani: Hegemonya ve tahakküm devri geride kalmıştır
Beyaz Saray Sözcüsü'nden Çin Devlet Başkanı'nın BM'deki ABD eleştirisine yanıt
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki
Başkan Erdoğan-Macron görüşmesinde, bölgesel gelişmeler ele alındı
Selçuk Bayraktar'ın başlattığı kampanyada hediye edilecek tablet sayısı 81 bine ulaştı
Başkan Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirileri, BM'de İsrail Büyükelçisi'ne salonu terk ettirdi
Sivasspor'dan öğrencilere destek
ABD Ticaret Bakanı Ross, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdi
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Şehit polis memuru Onur Küçük son yolculuğuna uğurlandı
Midilli'deki Moria kampında tekrar yangın çıktı
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile istikşafi görüşmeler yakında başlayacak
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 682'ye yükseldi
Meşaleli gelin alma merasimi yapanlara 7 bin 200 lira ceza
İtalya'da teslim alınan Lidya dönemine ait kefaret yazıtı Türkiye'ye dönüyor
Yemen mahkemesinden Husilerin lideri ve 174 yöneticisi hakkında 'yakalama' kararı
BM Genel Kurul Başkanı Bozkır'dan Kovid-19'a karşı iş birliği çağrısı
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Roma'ya hükmen mağlubiyet cezası
DSÖ: Çin Rusya ve ABD, Kovid-19 aşı programına katılmadı
Bakan Koca son durumu paylaştı
Çin Devlet Başkanı Şi: Kimseyle ne soğuk savaş ne de sıcak çatışmaya girme niyetinde değiliz
Antalya'da ayrılmak isteyen eşini öldürdü, sözleri çileden çıkardı
Filistin: 100 bin Kovid-19 test çubuğu İsrail'in engellemeleri nedeniyle kullanılamaz hale geldi
22 Eylül 2020 Salı 20:39:00 - Güncelleme:22 Eylül 2020 Salı 20:39:00

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 682'ye yükseldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57 artarak 8 bin 682'ye yükseldi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57 artarak 8 bin 682'ye yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte ülke genelinde 57 kişi daha yaşamını yitirdi ve 4 bin 724 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 682'ye, vaka sayısı da 327 bin 580'e çıktı.

Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 3 bin 682 artışla 261 bin 757'ye ulaştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER